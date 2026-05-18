Zelenszkij: Európának megbízható rakétaelhárító rendszerekkel kell rendelkeznie

Oroszország ballisztikus fegyverekre támaszkodik, hogy csapásokat mérjen emberekre, ezért Európában mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezzel szemben megbízható védelem álljon rendelkezésre – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Telegramon, reagálva az Ukrajna elleni éjszakai orosz légitámadásokra, amelynek során az államfő közlése szerint 524 csapásmérő drón mellett 22 különböző típusú rakétát vetettek be.

„Európának saját rakétaelhárító rendszerekkel kell rendelkeznie, és önellátónak kell lennie ezekkel a fenyegetésekkel szemben. Ismétlem: saját rakétaelhárító rendszerekre és az ukrán légvédelem megerősítésére van szükségünk már most. Ez a hét a partnerekkel folytatott munkáról szól az emberi életek védelmének megerősítése érdekében” – írta bejegyzésében az elnök.

Zelenszkij kiemelte, hogy

nyolc megyében keletkeztek károk, és jelenleg országszerte több tucat sebesültről tudni, köztük gyerekekről is.

Idő közben 22-re emelkedett a kelet-ukrajnai Dnyipro elleni orosz csapások sérültjeinek száma – hozta nyilvánosságra Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója.

MTI

