KMNE családi sportnap és Kiss Kata koncert Péterfalván

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) újból megszervezte családi sportnapját, idén már harmadik alkalommal. 2026. május 16-án Péterfalván került sor az eseményre, amelyre több, mint száz fő jelentkezett 13 településről. A helyszínt a Péterfalvi Református Líceum biztosította. Az egyesület számára fontos, hogy az ugocsai térségben is tudjon lehetőségeket bíztosítani a közösség épülésére.

A program közös hálaadással kezdődött, majd a vetélkedő vezetője, Hadinyák József tornatanár felosztotta a csapatokat. Az összegyűlt családokból 7 csapat alakult, majd a szabályok ismertetése után kezdetét vették a staféta-játékok. Kicsik és nagyok nagy izgalommal vettek részt a feladatokban. Volt itt ügyességi, gyorsasági és erősségi feladat is. A feladatok között kis pihenőre is sor került, majd a közkedvelt kötélhúzás után különböző tevékenységek között lehetett választani: asztalitenisz, csocsó, dámajáték. A jó időnek köszönhetően a gyerekek kipróbálhatták a szünetben a játszóteret is, amely a líceum udvarán található. A feladatok, versenyek végén sor került az eredményhirdetésre.

Mindannyian nyertesek lettek – emléklapban és nyereményben részesültek a családok. Ezt követően sor került a közös ebéd elfogyasztására a líceum étkezdéjében.

Ezalatt megérkezett a Kiss Kata zenekar, akik nagyon jó hangulatot varázsoltak a finom ebéd elfogyasztása után. Felemelő levezetése volt ez a napnak. Hálásak vagyunk, hogy ellátogattak hozzánk. Köszönjük a Balogh Attila salánki református tiszteletesnek és kedves feleségének, hogy segítettek a koncert megszervezésében.

Köszönet Magyar Kormánynak a program megvalósulásáért, a Péterfalvi Református Líceumnak a helyszín és az ebéd biztosításáért és köszönjük Hadinyák József munkáját. Továbbá köszönet Kozma Okszánának, helyi nagycsaládos összekötőnek, aki segített az esemény lebonyolításában.

Az alábbiakban résztvevők visszajelzéseit olvashatják:

„Családjaink nevében szeretnénk szívből megköszönni mindenkinek ezt a csodálatos napot, amelyet együtt tölthettünk el a KMNE sportnapján a Péterfalvi Református Líceumban. Nagy öröm volt látni a sok mosolygós gyermeket, a lelkes családokat és a fantasztikus közösségi összefogást, A programok, a játékok, a sport és a közös élmények felejthetetlenné tették ezt a napot kicsik és nagyok számára egyaránt. Külön öröm volt, hogy a napot egy nagyszerű koncert koronázta meg Kiss Kata fellépésével, amely még emlékezetesebbé tette az eseményt. Köszönjük a szervezőknek, segítőknek, támogatóknak és minden résztvevőnek a jelenlétet, a jókedvet és a szeretetteljes hangulatot. Jó volt együtt lenni, együtt nevetni és közösen élményeket gyűjteni. Reméljük, még sok ilyen szép nap vár ránk a jövőben is!” – Kozma Okszána, programfelelős.

„Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos napot! Nagyon jól éreztem magam, és a gyerekek is nagyon élvezték. A sport igazán szuper volt, teljesen feltöltődtünk lelkileg is. Jó volt látni a sok mosolyt, a jókedvet és hogy mindenki ennyire jól érezte magát. A nap végén pedig a Kiss Kata együttes fantasztikus volt, nagyon jó hangulatot csináltak! Köszönünk mindent!” – Bocskai Edina, résztvevő.

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete