Tűzoltók siettek a kigyulladt mozdonyhoz

Lángra kapott egy személyvonat mozdonya május 17-én Csap közelében. A mozdonyvezető menet közben furcsa zajra lett figyelmes, majd észrevette a motortérből áradó füstöt. A szerelvényt megállítva azonnal tárcsázta a tűzoltókat – olvasható a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Facebook-oldalán.

A Csapról és Nagydobronyból kiérkezett egységeknek több mint egy órába telt a tűz teljes eloltása. A baleset következtében megrongálódott a dízelmozdony hajtóműve.

A szakembereknek sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok továbbterjedjenek a személyvagonokra. Az esetnek szerencsére nincsenek sérültjei.

Kárpátalja.ma