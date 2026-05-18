Elkezdődött a Bohdan Hmelnickij út felújítása Beregszászban

A Kárpátaljai Megyei Infrastruktúra-helyreállítási és Fejlesztési Szolgálat munkatársai elkezdték a régi aszfaltburkolat felmarását a Bohdan Hmeljnickij úton – adta hírül Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a Facebook-oldalán.

A munkálatok a vasúti átjárótól a Déda felé vezető útelágazásig tartanak. A városvezető hozzátette, hogy – tekintettel a Beregszászon áthaladó jelentős tranzitforgalomra – reményeik szerint tovább is folytatódik a munka.

Babják Zoltán fokozott óvatosságot, valamint megértést kért az autósoktól az esetleges kellemetlenségek miatt.

