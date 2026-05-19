Tehén sebesített meg egy nőt a Rahói járásban

Súlyos baleset történt május 18-án este a Rahói járásban található Kaszómezőn, ahol egy háziállat csaknem halálos sérülést okozott egy nőnek.

Az eset este fél nyolc körül történt. A mentőszolgálathoz érkezett bejelentés szerint a nő végtagsérülést szenvedett.

A rendelkezésre álló információk alapján a tehén szarva a nő jobb lábát találta el, és olyan erővel okozott sérülést, hogy a nagyobb erek is megsérültek. Az erős vérzés következtében a nő a mentők kiérkezésére már sokkos állapotba került.

A mentőegység a helyszínen azonnal megkezdte az életmentő beavatkozásokat. A sérültet ezt követően a Rahói Járási Kórházba szállították, ahol az orvosok azonnali műtéti beavatkozást hajtottak végre. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a nő életét sikerült megmenteni, állapotát stabilizálták.

