Ezt teszi szívével az energiaital

Az energiaitalok kétség kívül felpörgetnek, de mindeközben mi történik a szívünkkel? Válaszok a cikkben!

Az energiaitalokat a legtöbben azzal a céllal fogyasztják, hogy gyorsan energiához juttassák a szervezetüket, és bírják az akár éjszakába nyúló tevékenységet. Néhányaknak azonban ez nem tesz jót, kellemetlen tüneteket, mellkasi fájdalmat, esetleg szívritmuszavart okozhat a nagy mennyiségű bevitel. Az erre vonatkozó kutatások eredményeiről dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont kardiológusa számolt be.

Hogyan függhet össze a túlzott energiaital-fogyasztás a szívritmuszavarral?

Kutatások szerint a magas koffeintartalmú energiaitalok akár potenciálisan súlyos szívproblémát, pitvarfibrillációt is okozhatnak – ez a szívritmuszavarok egy típusa, amely megfelelő ellátás nélkül, súlyos esetben akár erős szívdobogás-érzéshez, vérrögök kialakulásához, stroke-hoz és extrém esetben szívmegálláshoz is vezethet. Éppen ezért érdemes komolyan venni az energiaitalok szív-érrendszerre gyakorolt hatásáról szóló kutatási eredményeket.

– A Journal of Addiction Medicine című szaklapban publikált tanulmány mutatott rá a fenti összefüggésre: a magas koffeintartalmú energiaitalok és a szív-érrendszeri komplikációk, például a szívritmuszavar kapcsolatára.

– Ugyanebben a tanulmányban elemezték, hogy az energiaitalok a koffeinen kívül gyakran olyan összetevőket is tartalmaznak, mint a taurin (ami egy aminosav fajta) és bizonyos növényi anyagok (például guarana, ginseng), amelyek fokozzák a koffein hatását és hozzájárulhatnak a szív fokozott reakcióihoz.

Néhány esetben előfordul, hogy a megemelt koffeintartalom nincs úgy tesztelve, mint más hagyományos üdítőitaloknál.

– Más tanulmányokból kiderül, hogy számos esetben előfordul, hogy az erős szívdobogás, gyors pulzus, szabálytalan szívverés miatt sürgősségi ellátásra került páciensek elmondják, hogy a tünetek megjelenése előtt több doboz energiaitalt fogyasztottak, és az EKG pitvarfibrillációt igazol náluk.

– Amerikai kutatók már 2018-ban is dokumentáltak olyan esetet, amelyben egy 25 éves fiatalember került kórházba szívinfarktus miatt, és az előzményeiben a korábbi néhány hétben nagy mennyiségben fogyasztott energiaital szerepelt. Ezen kívül több más hasonló esetet is feljegyeztek már, akár Magyarországon is. Mindenképpen fel kell figyelni tehát a fenti tünetekre, valamint a mellettük megjelenő mellkasi fájdalomra, a mellkasban érezhető „rebegő, pillangószárny” szerű érzésre, a légszomjra, a szorongásra, a zavartságra és a szédülésre – ezek megléte esetén orvosi segítséget kell kérni.

Hogyan lehet kivizsgálni a pitvarfibrillációt?

– Amikor valaki mellkasi fájdalommal, erős, szabálytalan szívdobogás érzésével fordul kardiológushoz és felmerül a szívritmuszavar gyanúja, a kivizsgáláshoz és a pontos diagnózis felállításához többféle eszközös vizsgálatra is szükség lehet – hangsúlyozza dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont kardiológusa.

– A laborvizsgálatok mellett alapvető vizsgálatnak számít az EKG, amellyel gyorsan ellenőrizni tudjuk a szív elektromos jeleit. Ezek eredményei alapján el tudjuk dönteni, szükséges-e az akár 7 napig viselhető Holter EKG, ami kis mérete, praktikussága miatt már egyáltalán nem jelent nagy kényelmetlenséget. Ezzel az eszközzel akár a ritkább tüneteket okozó problémák is kiszűrhetők. Ugyancsak biztonságos és fájdalmatlan eljárás a szívultrahang és akár a terheléses szívultrahang, utóbbival terhelés mellett is megfigyelhető a szív munkája.

Kezelésre sokszor tünetmentesen is szükség van

„Sokan azt tapasztalhatják – akár az energiaitalokkal kapcsolatban is -, hogy a pitvarfibrilláció sokszor csak átmenetileg jelentkezik. Azonban, ha nem csak egyetlen, gyorsan múló rosszullétről van szó, a kivizsgálás mindenképpen fontos. A pitvarokban a pangó vér miatt ugyanis akár vérrögök is keletkezhetnek, egy elszabaduló vérrög pedig elzáródást okozhat az agyban és más szervekben. Ha pedig tartósan szabálytalan a szívműködés, az szívelégtelenséghez vezethet. Ajánlatos tehát komolyan venni az enyhébb, átmeneti tüneteket is, mindenképpen fontos a korai felismerés, hiszen véralvadásgátló kezeléssel megakadályozható a vérrögképződés kialakulása” – ismerteti Vaskó doktor.

„Tünetmentes esetben sokszor csak rutin kardiológiai vizsgálat során diagnosztizáljuk a pitvarfibrillációt, ami nagyon fontos lépés, hiszen az embóliaveszély ilyenkor is fennáll. Ezért kiemelt fontosságú a felismerés után a véralvadásgátló szedése, a rendszeres kardiológiai ellenőrzés és az életmód reformja, lehetőleg a túlzásba vitt koffeinfogyasztás mellőzésével.”

Összegezve

Az energiaitalok súlyos szívproblémákat okozhatnak.

Magas koffeintartalmuk súlyos szívritmuszavarokhoz vezethet.

Taurin és egyéb összetevők fokozhatják a koffein hatását.

Egy tanulmány szerint az energiaitalok kiváltó okai lehetnek sürgősségi ellátást igénylő szívproblémáknak.

Fontos a tünetek figyelemmel kísérése és az orvosi segítség kérésére való odafigyelés.

Forrás: EgészségKalauz