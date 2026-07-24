Gondatlan fegyverhasználat miatt sérült meg egy 17 éves fiú Kárpátalján

Sérülést szenvedett egy 17 éves fiú az Ungvári járásban, miután egy ismerőse feltehetően gondatlanul bánt egy fegyverrel.

Az előzetes információk szerint az eset egy vendéglátóhely közelében történt. A fiút a homlokán érte sérülés.

A helyszínre mentőegység és rendőrök is érkeztek. Az egészségügyi dolgozók ellátták a sérültet, majd a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba szállították további kezelésre. A kórházba testvére kísérte el.

Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

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