Hat alapszabály, amit kevesen tartanak be grillezéskor

A nyári melegben jóval gyakoribb az ételmérgezés, a nem megfelelően tárolt élelmiszerekben ugyanis ilyenkor a baktériumok könnyedén elszaporodnak.

A nyári időszakban különösen oda kell figyelni arra, hogyan tároljuk, kezeljük az élelmiszert, mert ilyenkor sokkal nagyobb eséllyel fordulhat elő ételmérgezés. Ez a kellemetlen, hányással, hasmenéssel járó állapot rendszerint 24 órán belül elmúlik, súlyosabb esetben azonban kórházi kezelésre is szükség lehet, sőt akár bele is lehet halni.

A nyári grillezés tehát bár jó program, fontos azonban, hogy már az előkészületeknél odafigyeljünk az élelmiszerbiztonságra

– hívja fel a figyelmet Facebook oldalán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Ha ugyanis nem megfelelően kezeljük a húst grillezéskor, akkor többféle fertőzés is megtámadhat, ilyen például a szalmonella vagy az E.coli.

Alapszabályok grillezés közben

A húst csak közvetlenül a sütés előtt vedd ki a hűtőből!

Csakis megbízható, ellenőrzött helyen vásárolj húst, húskészítményt!

Moss kezet gyakran, főleg a nyers hús után!

Használj tiszta, alaposan elmosott eszközöket!

Tartsd távol a rovarokat, állatokat az ételtől!

Alaposan süsd át a hús, húspogácsát, kolbászt! A megfelelő hőkezelés ugyanis elpusztítja az esetleges baktériumokat.

Ha mégis utolér a baj, így jelentkezik a szalmonellafertőzés…

hányinger, hányás;

hasmenés, véres széklet;

hasi görcsök;

magas, akár 40 fokos láz, hidegrázás;

fejfájás;

ha a baktérium a véráram útján eljut az ízületekbe, ízületi gyulladás is előfordulhat.

…így pedig az E.coli fertőzés

gyakori hasmenés;

ritkán láz, hasi fájdalom, véres hasmenés is jelentkezhet.

Kezeld a tüneteket!

A kezelés alapelve a kiszáradás megelőzése, fontos tehát a folyamatos folyadékpótlás. Az elektrolit pótlásban nagy szerepük lehet a patikákban kapható rehidráló szereknek: ezek lerövidíthetik a hasmenés időtartamát, segíthetnek megelőzni a szövődményeket. Ha azonban ennek ellenére nem javul a beteg állapota, mindenképp orvosi segítséget kell kérni!

Forrás: HáziPatika

Nyitókép: illusztráció