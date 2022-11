Gyümölcsök, amelyekből naponta ennünk kellene

Az őszi-téli időszakban, amikor szinte egymást érik a megbetegedések, igyekszünk nagyobb figyelmet fordítani immunrendszerünk támogatására és egészségünk megőrzésére. Ennek egyik legjobb módja, ha sok egészséges, tápanyagban gazdag élelmiszert fogyasztunk, például gyümölcsöket. De vajon melyek a legegészségesebbek?

Azt kérdezni, melyik a legegészségesebb gyümölcs, olyan, mintha az próbálnánk kitalálni, melyik gyakorlat a legjobb az izmainknak: nyilván a kívánt hatástól függ. „Attól függően, hogy milyen előnyöket várunk egy gyümölcstől – például kiemelkedő rosttartalmat, vagy magasabb C-vitamin- és káliummennyiséget –, az egyik gyümölcs táplálkozási szempontból jobb lehet a másiknál” – magyarázta dr. Lisa McAnulty táplálkozástudomány professzor a Men’s Health-nek, hozzátéve, hogy alapvetően minden gyümölcs jót tesz nekünk. Az élelmiszercsoport minden tagja gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és egyéb tápanyagokban, például antioxidánsokban és rostokban.

Egyesek számos érvet felsorolnak a gyümölcsök gyakori fogyasztása ellen, például azt, hogy sok bennük a cukor és a kalória, ezért elhízáshoz és cukorbetegséghez vezethetnek. A Men’s Health azonban kiemelte, hogy számos dietetikussal beszéltek már a témáról, és egyikük sem javasolta semmilyen egészségi problémával összefüggésben a gyümölcsfogyasztás elhagyását. A valóság inkább az, hogy a legtöbb ember közel sem eszik annyi gyümölcsöt, amennyit ajánlott lenne.

Bár a cukorbetegeknek tényleg ajánlott kontrollálniuk a gyümölcsfogyasztást, ez még nem jelenti azt, hogy teljes tiltás vonatkozna ezekre az ételekre. A gyümölcsben természetesen előforduló cukor nem ugyanaz, mint a hozzáadott cukor a feldolgozott élelmiszerekben. A legfontosabb különbség, hogy a magas cukortartalmú gyümölcsök általában oldható és oldhatatlan rostot is tartalmaznak, amik lassítják a gyümölcscukor a felszívódását, így pedig megakadályozzák a vércukorszint-ugrásokat – ismertette dr. Robert Lustig endokrinológus. Ha tehát sok cukrot is viszünk be néhány gyümölccsel, az nem szívódik fel olyan könnyen és gyorsan, mint a hozzáadott cukrok. Arra azonban nem árt ügyelni – főleg cukorbetegként –, hogy a gyümölcsturmixok fogyasztását semmiképp se vigyük túlzásba, a pengék ugyanis szétroncsolják a cukor felszívódását lassító rostokat, így a szervezet sokkal több gyümölcscukrot képes felvenni rövid időn belül – figyelmeztetett a szakértő.

Összességében tehát egyszerű a válasz arra a kérdésre, hogy melyik gyümölcsöt ajánlott gyakrabban fogyasztani: mindegyiket. De ha mégis meg kellene határozni egy csoportot, amit mindenképpen írjuk fel a bevásárlólistánkra, akkor a szakértők a bogyós gyümölcsöket javasolják. „Mindenféle bogyó nagyszerű élelmiszer, az áfonyától kezdve az epren és a goji bogyón át a fekete ribizliig és a szederig. Alacsony a zsír- és kalóriatartalmuk, miközben gazdagok rostban, illetve számos kulcsfontosságú vitaminban és ásványi anyagban” – emelte ki McAnulty. A bogyós gyümölcsök koronázatlan királya viszont a málna, amely több rostot tartalmaz, mint amennyi cukrot. A felnőtt férfiaknak egyébként naponta 30-38 gramm rost bevitele ajánlott, de az átlagfogyasztás ennek mindössze a felét éri el.

A táplálkozástudomány professzor szerint tápanyagtartalom tekintetében a frissen szedett bogyók a legjobbak, a gyümölcsök ugyanis idővel veszítenek értékes összetevőikből. Télen viszont a fagyasztott bogyós gyümölcsök is nagyszerű választásnak bizonyulnak, ugyanis a leszedés után azonnal lefagyasztott gyümölcsök kiválóan megőrzik tápanyagtartalmukat.

A bogyós gyümölcsök mellett azonban a többi fajta is nagyon egészséges. A lényeg, hogy táplálkozásunk minél változatosabb legyen, a gyümölcsök tekintetében is. Ha pedig muszáj néhány példát is mondani, akkor szakértők szerint az alábbiakból napi szinten kellene válogatnunk, hogy mindennap változatos tápanyagtartalmú gyümölcsök kerülhessenek a tányérunkra: alma, szőlő, dinnye, datolya, egres, füge, banán, mangó, narancs, gránátalma, málna, szilva, körte, cseresznye, sárgabarack, áfonya, licsi, kivi, őszibarack, grapefruit, eper.

