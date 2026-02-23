Házi kedvencek között is terjed a veszettség Kárpátalján

A Kárpátaljai Megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ hivatalos figyelmeztetést adott ki: egyre aktívabban terjed a háziállatok körében a veszettség.

2026 februárjáig már két új esetet regisztráltak, amelyek közül az egyik a Munkácsi járás területén történt. A szakemberek szerint az úgynevezett „városi veszettség” aránya 9,5%-ról 22%-ra emelkedett az utóbbi időben.

A háborús helyzet következtében megnehezült a kóbor kutyák és macskák populációjának ellenőrzése, ami a megbetegedések számának hirtelen növekedéséhez vezetett.

2025-ben a fertőzött állatok listáját a macskák vezették (7 eset), megelőzve még a vadon élő rókákat is.

Az összes regisztrált veszettségeset 72,2%-a házi kedvenceket és haszonállatokat érintett.

A vírus jelenlétét Kárpátalja egész területén kimutatták, kivétel nélkül.

A veszettség akut fertőző betegség, amely a központi idegrendszert támadja meg. Ha harapás vagy akár fertőzött állat nyálával való érintkezés után nem kezdik meg időben a kezelést – még a tünetek megjelenése előtt –, a betegség halálos kimenetelű.

A fertőzést okozhatja egy karmolás, marás, harapás vagy nyállal való érintkezés is.

A kárpátaljai egészségügyi intézmények teljes mértékben biztosítottak ingyenes veszettség elleni vakcinával és immunglobulinnal. Makszim Hazda hangsúlyozza a teljes oltási sorozat (0., 3., 7., 14. és 28. nap) fontosságát.

Fontos, hogy amennyiben valakit megharapott, csípett vagy karmolt állat, alaposan mossa ki bő, szappanos vízzel a sebet. Majd keresse fel a legközelebbi kórházat.

Ha háziállat harapta meg az adott személyt, az állatot 10 napig megfigyelés alatt kell tartani. Amennyiben az állat életben marad és tünetmentes, az oltási sorozat megszakítható.

Azonban, ha vadon élő vagy kóbor állat okozta a sérülést, az oltást haladéktalanul meg kell kezdeni.

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy oltassák be háziállataikat, kerüljék a kóbor és vadon élő állatokkal való érintkezést, és minden gyanús esetben haladéktalanul forduljanak orvoshoz.

