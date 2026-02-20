Veszettség miatt karantént vezettek be a Dolhai kistérségben

Két hónapon át, február 19-től április 19-ig karantén lesz érvényben a Dolhai kistérség területén.

A döntést a veszélyes fertőző betegség terjedésének megelőzése érdekében hozták meg.

A karantén időszaka alatt tilos állatkiállításokat és -bemutatókat tartani, valamint a közösség területéről kutyákat, macskákat és vadállatokat kivinni. Emellett megtiltották az élőállatok és állati eredetű termékek engedély nélküli, utcai árusítását is.

A járványellenes intézkedések részeként kötelezővé teszik az állatok veszettség elleni oltását, és fokozott állatorvosi felügyeletet biztosítanak.

Szuhabaranka (Bronyka), Lipcsemező (Lipecka Poljana) és Zárnya (Priborzsavszke) településeket megfigyelési zónává nyilvánították.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a veszettség halálos fertőző betegség állatok és emberek számára. Időben történő orvosi segítségnyújtás nélkül a következmények végzetesek lehetnek.

A kistérség lakosait arra kérik, hogy évente oltassák be háziállataikat, kerüljék a kóbor és a vadon élő állatokkal való érintkezést, és azonnal forduljanak orvoshoz, ha megharapja, megkarmolja vagy megcsípi egy állat.

