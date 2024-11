Hogyan kerülhetjük el a gombamérgezést?

Jelentősen megemelkedett az utóbbi időszakban a gombamérgezések száma. Szakértők válaszoltak arra, hogyan lehet a legbiztosabban elejét venni a problémának.

„Mire figyeljen amatőr gombagyűjtőként?” – ezzel a kérdéssel fordult a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih) egy levélíró. A hatóság Facebook-oldalán tette közzé a választ, benne hasznos tanácsokkal azok számára, akik némi testmozgással és természetjárással kötnék egybe az ebéd hozzávalóinak begyűjtését. Ha tehát az erdőbe indul gombát szedni, az alábbi szabályokat mindig tartsa be.

Csak olyan gombát szedjen le, amelyet jól ismer. Az elöregedett, férges példányokat pedig inkább hagyja a termőhelyükön. Fontos az is, hogy legyen önnél egy tágas gyűjtőkosár vagy átlyukasztott fedelű doboz, amely megfelelően szellőzik. Ez azért fontos, hogy a gombák ne fülledjenek be, illetve ne nyomódjanak és törjenek össze. Ha olyan gombát talál, amelyet nem ismer, azt is inkább hagyja a természetben. Ha viszont mégis mindenképpen el szeretné vinni gombaszakértőhöz, akkor tegye a többitől külön, hogy ne is tudjon azokkal érintkezni.

Gombaszedés után a zsákmányról feltétlenül ki kell kérni gombaszakellenőr véleményét! Minden piacon, ahol vadon termő gombát is árulnak, találhat gombaszakértőt, aki ingyenesen átvizsgálja az ön által szedett gombákat.

A Nébih arra is felhívja a figyelmet, hogy a friss gombák gyorsan romlanak. Éppen ezért a már ellenőrzött gombákat a lehető leggyorsabban, 24 órán belül el kell fogyasztani. A konyhai feldolgozásig tárolja szellős, hűvös helyen, egy rétegben egymás mellé helyezve a gombákat. Fóliába nem szabad becsomagolni. Mérgezésgyanú esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni. Ilyenkor lehetőség szerint a gomba után maradt konyhai hulladékot és a gombás étel maradékát is vigyük magunkkal, mert az segítheti a mérgezés forrásának beazonosítását.

