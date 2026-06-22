Hasznos tippek a kánikula átvészeléséhez
A nyári kánikula megterhelheti a szervezetet, ezért fontos betartani néhány alapvető szabályt a hőség okozta rosszullétek megelőzése érdekében.
A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a megfelelő folyadékbevitel különösen fontos a forró napokon. Nem érdemes megvárni a szomjúságérzetet, hanem rendszeresen kell vizet fogyasztani. A cukros szénsavas italok és az alkohol fogyasztását ajánlott csökkenteni, mivel ezek hozzájárulhatnak a szervezet folyadékvesztéséhez.
A nagy melegben célszerű kerülni a túlzott fizikai megterhelést és a hosszabb ideig tartó napon való tartózkodást. A sportolást és a nehéz munkát jobb a reggeli vagy esti órákra időzíteni, a déli, legmelegebb időszakban pedig ajánlott árnyékos helyen tartózkodni.
A lakóhelyiségek hűtése szintén fontos: a rendszeres szellőztetés, az árnyékolás és a felesleges hőforrások csökkentése segíthet kellemesebb hőmérsékletet fenntartani.
A megfelelő öltözet is védelmet nyújthat a hőség ellen. Ajánlott könnyű, világos színű, jól szellőző ruházatot viselni, valamint kalapot vagy sapkát és napszemüveget használni.
A táplálkozásra is érdemes odafigyelni: a könnyebb ételek, valamint a gyümölcsök és zöldségek fogyasztása segítheti a szervezet alkalmazkodását a meleghez. A nehéz, zsíros ételeket jobb kerülni a forró napokon.
Fontos figyelni a szervezet jelzéseire is. A gyengeség, hányinger, fejfájás vagy szédülés a túlmelegedés jele lehet. Ilyen esetben azonnal árnyékos, hűvösebb helyre kell húzódni, folyadékot fogyasztani és pihenni.
Különös figyelmet igényelnek a gyermekek, az idősek és a krónikus betegséggel élők, akik fokozottan veszélyeztetettek a nagy melegben. Állapotukat ajánlott gyakrabban ellenőrizni.
A napsugárzás elleni védelemről sem szabad megfeledkezni: a fényvédő krém használata, annak rendszeres megújítása, valamint a fej és a szem védelme segíthet csökkenteni a nap káros hatásait.
A hőség nem veszélytelen, ezért a megelőzés és a körültekintés hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyári időszak biztonságosabb és kellemesebb legyen.
Forrás: beregszászi sürgősségi mentőállomás