Így készítsük fel szervezetünket a téli időszakra

Ősszel lemerülnek az energiatartalékaink, fáradékonyabbak és ingerlékenyebbek vagyunk. Ilyenkor különösen fontos a szervezet felkészítése a több energiát igénylő, de napfénymentes időszakra.

A testi-lelki egyensúly megőrzése egész évben fontos feladat. Különösen a nyár elmúltával, amikor vitaminkészletünk jócskán megcsappan. Friss zöldségből-gyümölcsből is kevesebbet eszünk, és a nap sem süt olyan intenzitással, mint nyáron. Szakértők szerint ilyenkor hormonális változások mennek végbe testünkben, amelyek hatással vannak alvás-ébrenlét ciklusunkra és a hangulatunkra is. Nem véletlen, hogy az őszi-téli időszakban a leggyakoribbak a felső légúti megbetegedések. A vírusok hosszabb ideig megmaradnak az alacsony páratartalmú levegőben, és a legyengült vagy gyengülőben lévő immunrendszer kevésbé tudja felvenni a harcot a kórokozókkal.

Télen minden más

Az emberi szervezet a természettel kölcsönhatásban lévő, összetett rendszer. Noha egy egészséges szervezet természetes módon felkészíti magát az évszakok változásaira – elsősorban az anyagcsere révén -, nem árt támogatni a megfelelő működését a kritikus időszakban is. Anyagcserénket elsősorban az egészséges étkezés és a rendszeres testmozgás segítségével tudjuk kedvezően befolyásolni. Télen azonban mintha minden megfordulna. Ilyenkor jóval több energiára van szükségünk, mint nyáron, ezért hajlamosak vagyunk többet is enni. Ugyanakkor jóval kevesebbet mozgunk. Súlyosbítja a helyzetet az is, hogy az őszi-téli időszakban nem férhetünk hozzá olyan könnyen az egészségesebb élelmiszerekhez, a friss gyümölcsökhöz, zöldségekhez.

Egészséges étkezés

A nagyobb energiabevitelnek az a magyarázata, hogy hideg időben a testünk hőleadása is növekszik, és ezt követnie kell a hőtermelés növekedésének. Ellenkező esetben testhőmérsékletünk kritikus módon lecsökkenne. Az ehhez szükséges többletenergiát csak a táplálkozásunk fedezheti, ezért is többet kell ennünk. Nem mindegy azonban, hogy mit és hogyan eszünk. Az őszi-téli időszakban különösen ajánlott a cékla, a sárgarépa, a fejes káposzta, sütőtök, az alma és citrusfélék fogyasztása. A káposztaféléket lehetőleg nyersen, vagy salátaként fogyasszuk, mert főzéssel elvesznek belőlük a fontos vitaminok. Segítheti az anyagcsere működését a teljes kiőrlésű pékáruk, olajos magvak fogyasztása is.

Rendszeres mozgás

A megfelelő, rostokban és tápanyagban gazdag étrend mellett nagyon fontos a mozgás és a valóban pihentető pihenés is. Hetente legalább egyszer öltözzünk fel melegen, és induljunk sétára valamelyik közeli erdőbe, hegyre vagy vízpartra. Kiválóan átmozgatnak, és feltöltenek a téli sportok is, a síelés, a korcsolyázás. Az is segít, ha a busz és villamos helyett legyalogolunk egy-két megállót, csak ezt rendszeresen tegyük. És az sem árt, ha munkahelyünkön inkább a lépcsőzést választjuk a lifttel való közlekedés helyett. A stresszel nem sok mindent tudunk csinálni a mai világban, ellenben sok pihenéssel, nyugtató alvással ellensúlyozhatjuk a környezeti ártalmakat.

Étrend-kiegészítők

A lecsökkent vitamin- és ásványianyag-fogyasztást különféle étrend-kiegészítőkkel is pótolhatjuk. Fontos, hogy ezeket ne az egészséges étkezés helyett, hanem mellette, kiegészítésképpen fogyasszuk. Különösen ajánlott a C-, és D-vitamint, folsavat, cinket, vasat tartalmazó termékek bevitele. E mellett a gyógynövény-alapú kiegészítők is hasznosak lehetnek. Például egyes méhpempőkészítmények helyrebillentik testünk természetes melatonintermelését, ami biztosítja a nyugodt, pihentető alvást. A méltán népszerű vörös gyömbérolaj-kivonat az emésztőrendszert is védi a baktériumoktól, így megakadályozza az emésztési problémákat, gyomorfájást. A ginzenggyökér sejtmegújító hatásosságát pedig a szaponinok csoportjába tartozó ginzenozidok biztosítják. A gyökérzet számos tápanyagot, E- és B-vitamint, ásványi anyagokat (mangán, réz, cink) és poliszacharidokat, továbbá szterineket, flavonoidokat, illóolajokat is tartalmaz.

Forrás: hazipatika.com