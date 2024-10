Így teheti tönkre a cukorbetegség a májat

A 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás egyaránt a zsírmáj jelentős kockázati tényezője.

A máj a legnagyobb belső szerv, amely számos életfunkcióban döntő szerepet játszik. Kiszűri a vérből a felesleges és káros anyagokat, lebontja a gyógyszereket és más hatóanyagokat, epét termel, amely segít a zsírok emésztésében, valamint támogatja az immunrendszer működését is. Ezenkívül a májnak kulcsszerepe van a vércukorszint egyensúlyban tartásában. Amikor eszünk, az inzulin nevű hormon távolítja el a felesleges cukrot a véráramból, amely aztán a májban tárolódik el. Az étkezések között és az éjszakai alvás során a máj visszajuttatja ezt a cukrot a véráramba, hogy folyamatosan biztosított legyen a szervezet energiaellátása.

A máj betegségeit részben vírusfertőzések okozhatják, részben a tartós, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, és vannak olyan krónikus állapotok, amelyek szintén károsíthatják a májat. Ilyen a magas koleszterinszint, a magas vérnyomás, az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség – mutat rá lapunkhoz eljuttatott közleményében dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológus.

A cukorbetegség és a zsírmáj kapcsolata

A máj egészséges körülmények között is tárol némi zsírt. Ha azonban ez a zsírtartalom meghaladja az 5 százalékot, az már problémát jelent. A nem alkoholos zsírmáj kezeletlenül ugyanis gyulladást és májkárosodást okozhat, illetve, ha a szövődmények tovább fejlődnek, hegszövetek alakulhatnak ki, így májcirrózisról lehet beszélni. (Ez vezethet később a máj elégtelen működéséhez és lehet májátültetés oka.)

Kevés szó esik azonban arról a viszonylag új kutatási eredményről, amely szerint a máj állapota összefügg a 2-es típusú cukorbetegséggel, méghozzá oda-vissza. Amikor ugyanis hosszú időn keresztül túl magas a vércukorszint, az mindenképpen károsítja a belső szerveket, így a májat is. Hasonlóképpen, a zsírmáj növeli az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, ugyanis a májban felhalmozott zsír rontja a máj működését, ami növelheti a vércukorszintet is.

Fontos szempont az is, hogy a két állapot rizikófaktorai is ugyanazok, vagyis az elhízás, a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint. Megfigyelések szerint ezek a tényezők olyan gyakran járnak együtt (vagyis olyan gyakori a metabolikus szindróma), hogy a 2-es típusú cukorbetegek 70 százalékánál jelen van a zsírmáj is.

Így ismerhető fel a májkárosodás

A zsírmáj veszélye, hogy évekig tünetmentes maradhat. Később, egy előrehaladottabb fázisban olyan panaszokra figyelhet fel a páciens, mint a kimerültség, az étvágytalanság, a fogyás, a jobb oldali hasi fájdalom, a sárgaság. Ekkor azonban már jelentősen károsodott a májműködés, így nehezebb a kezelés, a folyamat megfékezése – hangsúlyozza dr. Németh Alíz. Hozzáteszi, éppen ezért mindenképpen ajánlott egy hepatológiai kivizsgálás azok számára, akiknél jelen vannak a rizikófaktorok, különös tekintettel az elhízásra és a 2-es típusú cukorbetegségre. Ugyancsak igaz ez az alkoholbetegekre, ugyanis őket más szempontok miatt fenyegeti májkárosodás.

Ahhoz, hogy felmérhető legyen a máj állapota, szükség van laborvizsgálatokra, amelyek során a többi között a májenzimek működését lehet ellenőrizni. Emellett a zsírmáj meglétét májszerkezeti vizsgálattal lehet igazolni, amely pontos képet ad arról, milyen mennyiségű zsírt tartalmaz a máj, illetve hogyan érinti ez a működését. Ez gyakorlatilag egy speciális ultrahangos képalkotás, amely nem jár fájdalommal és nem jelent sugárterhelést, így akár korlátlanul ismételhető.

Forrás: házipatika.com

