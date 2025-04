Kallas: Oroszország támadásai csak fokozódtak

Mióta Ukrajna elfogadta a feltétel nélküli tűzszünetet, Oroszország támadásai csak fokozódtak, Ukrajna egy olyan háborút vív, amelyet egyedül Oroszország akar folytatni – jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő szerdán Brüsszelben.

A főképviselő Marta Kos bővítésért felelős uniós biztossal és Denisz Smihal ukrán miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján, az EU-Ukrajna Társulási Tanács megbeszéléseit követően kiemelte: Ukrajnának sürgősen szüksége van nagykaliberű lőszerre.

Mint mondta,

az Európai Unió kétmillió lőszer biztosítását tervezi Ukrajna számára, mivel ezek a piacon elérhetők, csak összehangolt fellépés szükséges a beszerzéshez.

Úgy véli, az EU és tagállamai még az év vége előtt képesek lesznek ezt a mennyiséget leszállítani. Az eddigi egyeztetések eredményeként Ukrajna már több mint egymillió lőszerhez jutott – részben megrendelések, részben ígéretek formájában. A cél továbbra is az, hogy az év végéig elérjék a teljes kétmilliós mennyiséget – taglalta.

Kiemelte: Ukrajna hamarosan megkapja az orosz befagyasztott vagyonból származó első rendkívüli profit fennmaradó részét, amely 1,4 milliárd eurót tesz ki, a második részlet, amely 2,1 milliárd euró, fokozatosan érkezik, várhatóan a hónap végétől kezdve.

Ebből az összegből 1 milliárd eurót közvetlenül az ukrán védelmi ipar megerősítésére szánnak. Hosszabb távon pedig az a cél, hogy az ukrán és az uniós védelmi ipar szorosabban együttműködjön és integrálódjon egymással – tette hozzá.

Kallas hangsúlyozta:

az Európai Unió és Ukrajna együttműködése erősödött, az elmúlt tíz évben a két fél egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki: Ukrajna elszántan küzd a korrupció ellen, és az EU mára az ország legnagyobb kereskedelmi partnerévé vált, ami azt jelzi, hogy az európai vállalatok bíznak Ukrajnában.

A kapcsolat szorosabbá válását mutatja az is, hogy Ukrajna külpolitikáját összehangolja az EU közös kül- és biztonságpolitikájával. Ennek a partnerségnek újabb állomásaként a felek öt új megállapodást írtak alá, amelyek többek között az energiainfrastruktúra újjáépítésére és a Copernicus műholdprogramban való ukrán részvételre is kiterjednek – számolt be.

„Az Európai Unióhoz való csatlakozás útján nincs kerülőút. De Ukrajna – még a háború közepette is – újra és újra bizonyítja elkötelezettségét az európai út és a reformok iránt. Mint ahogyan a tagállamok is világosan kifejezték: Ukrajna jövője az Európai Unióban van”

– jelentette ki.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, forrás: AFP