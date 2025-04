Új drónt mutattak be Ukrajnában

Az ukrán védelmi-ipari komplexum bemutatta legújabb drónját, amelyet az orosz támadásokhoz használt iráni gyártású Sahíd drónok megsemmisítésére fejlesztettek ki – számol be a Militarnij ukrán katonai hírportál. A drónt megtekintette Bart De Wever belga miniszterelnök is keddi kijevi látogatása alatt, amiről a YouTube videomegosztón felvételt is közzétettek.

A fejlesztők elmondták, hogy az elmúlt két hónap alatt a drón több mint húsz Sahíd drónt semmisített meg. Kiemelték: az olcsó és hatékony drónok fejlesztése lehetővé teszi, hogy drága légvédelmi rakéták helyett ezekkel semmisítsék meg a légi célpontokat.

A szerkezet képes felderítő drónok elfogására is. Maximális sebessége óránként 200 kilométer, repülési magassága pedig elérheti az 5 kilométert. A tervezők szerint ez a legnagyobb hatékonyságú elfogó drón, amellyel jelenleg az ukrán hadsereg rendelkezik.

Forrás: MTI