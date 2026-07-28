Ingyenes hepatitiszszűrésre várják a lakosokat a beregszászi kórházban

Július 28-án világszerte a vírusos hepatitiszek elleni küzdelem világnapját tartják. Ebből az alkalomból július 27. és augusztus 2. között Ukrajnában a hepatitisz B és C elleni országos szűrőhetet szervezik, amelyhez a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház is csatlakozott.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vírusos hepatitiszeket gyakran „csendes gyilkosoknak” nevezik, mivel a fertőzés hosszú éveken át tünetmentesen károsíthatja a májat. Az érintettek sokszor teljesen egészségesnek érzik magukat, miközben a vírus folyamatosan rombolja a szervezetet.

Az időben elvégzett szűrővizsgálat lehetőséget ad a fertőzés korai felismerésére, a kezelés mielőbbi megkezdésére, valamint a májzsugor és a májrák kialakulásának megelőzésére. Emellett hozzájárulhat a családtagok megfertőződésének elkerüléséhez is.

A szűrés elsősorban azok számára ajánlott, akik korábban tetoválást, piercinget, manikűrt vagy más szépségápolási beavatkozást végeztettek nem megfelelően sterilizált eszközökkel, illetve azoknak, akik valaha vérátömlesztésben részesültek. Ugyanakkor bárki élhet a lehetőséggel, aki szeretne meggyőződni egészségi állapotáról.

A beregszászi kórházban a gyors és bizalmas expressztesztek az alábbi részlegeken érhetők el:

– a rendelőintézet Bizalom (Dovira) kabinetjében;

– a sürgősségi ellátási osztályon;

– a fertőző osztályon.

A szakemberek hangsúlyozzák: a hepatitisz korai felismerése jelentősen növeli a sikeres kezelés esélyét, és hozzájárulhat a hosszú, teljes élethez.

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