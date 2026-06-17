Ingyenes veszettség elleni oltás lesz háziállatok számára Beregszászban

Június 18. és 23. között ingyenes veszettség elleni oltást szerveznek a kutyák és macskák számára Beregszászban. Az akciót a Beregszászi Körzeti Állategészségügyi Rendelő szakemberei végzik.

A védőoltásokat minden nap kijevi idő szerint 9:00 és 14:30 között adják be az alábbi helyszíneken:

június 18–19. – a Muzsalyi utcában, az Aurora üzlet melletti téren, az ATB üzlettel szemben;

június 22–23. – a Geológusok sugárútján, a régi klub területén.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a veszettség rendkívül veszélyes vírusos betegség, amely állatokra és emberekre egyaránt átterjedhet. A klinikai tünetek megjelenése után a fertőzés szinte minden esetben halálos kimenetelű.

Az állatorvosok arra kérik a gazdákat, hogy ne hanyagolják el a megelőzést, és évente oltassák be kedvenceiket, mivel a vakcinázás jelenleg az egyetlen hatékony védekezési mód a veszettség ellen.

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