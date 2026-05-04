Jelentős emelkedett a gyógyszerek ára Ukrajnában

Az elmúlt egy évben az ukrajnai lakosság egyre nagyobb anyagi terhet tapasztal a gyógyszertárakban. A 2025 márciusa és 2026 februárja közötti időszakot vizsgáló ármonitoring adatai szerint a gyógyszerek átlagos ára mintegy 15%-kal emelkedett.

A drágulás átfogó jelenség: nemcsak a hazai gyártók termékei, hanem az importkészítmények is jelentősen megdrágultak.

A szakértők több olyan kategóriát emelnek ki, ahol különösen látványos az áremelkedés:

Antibiotikumok – a növekvő kereslet és a logisztikai nehézségek miatt folyamatos az áremelkedés.

Láz- és fájdalomcsillapítók – bár az árnövekedés elsőre csekélynek tűnhet (például 25-ről 27 hrivnyára), bizonyos kiszerelések és márkák esetében jóval nagyobb drágulás tapasztalható.

Értágító készítmények – a magas vérnyomással és szívbetegségekkel küzdők számára létfontosságú gyógyszerek szintén jelentősen drágultak.

A szakértők szerint a tendencia nemcsak a kiskereskedelmi szektort érinti. Az állami programok keretében beszerzett gyógyszerek ára is növekvő pályán van.

Bár az átlagos drágulás 15%, a valós helyzet sokak számára ennél nehezebb. A krónikus betegségekben szenvedők esetében – különösen a speciális vagy importkészítményeknél – az árak ennél gyorsabban is emelkedhetnek.

A szakemberek azt javasolják, hogy a lakosság lehetőség szerint vegye igénybe az állami „Elérhető gyógyszerek” programot, amely bizonyos készítmények esetében enyhítheti a családi költségvetésre nehezedő terheket.

Az áremelkedés várhatóan a közeljövőben sem áll meg, így a gyógyszerpiac alakulása továbbra is kiemelt figyelmet érdemel mind a fogyasztók, mind a döntéshozók részéről.

A Novini Zakarpattya nyomán.

