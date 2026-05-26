Újratemették az Ukrán Nacionalisták Szervezetének volt vezetőjét Ukrajnában

Katonai tiszteletadás mellett újratemették Andrij Melniket, a radikális jobboldali Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) néhai vezetőjét és feleségét, Szofija Fedak-Melniket Ukrajnában hétfőn a Kijev melletti nemzeti háborús emléktemetőben.

Az Interfax Ukrajina helyi hírügynökség beszámolója szerint az újratemetésen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Viktor Juscsenko volt elnök, Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök, Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője és helyettese, Irina Verescsuk, valamint Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke és első helyettese, Olekszandr Kornyienko, Natalija Kalmikova veteránügyi miniszter, és Andrij Szibiha külügyminiszter is részt vett mások mellett.

„Amikor Andrij Melnik ezredest és feleségét, Szofiját Kárpátalján és az ország felén át visszavittük Ukrajnába, szabad fővárosunkba, Kijevbe, ezen az úton nem volt meg az a viszály, amely korábban oly gyakran megzavart minket, megzavarta Ukrajnát. Nem volt kétség afelől, hogy kik Ukrajna igazi ellenségei, és kik a barátai, partnerei és testvérei. Hálánkat, határtalan hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik életüket Ukrajna szolgálatának szentelték, és akiknek köszönhetően Ukrajna ellenáll Oroszország támadásainak és fennmarad” – hangoztatta Zelenszkij.

A szertartás katonai tiszteletadás mellett zajlott

Az esemény különleges szimbolikus eleme pedig az volt, hogy az új temetkezési helyre Melnik luxemburgi sírjából származó földet is elhoztak.

Zelenszkij május 19-én bejelentette, hogy Ukrajna tárgyalásokat folytat Jevhen Konovalec, a Szics-lövészek parancsnoka és az OUN egyik vezetője holttestének hazaszállításáról, akinek sírja a rotterdami Crooswijk temetőjében van.

Az Ukrán Nacionalisták Szervezete 1929-ben jött létre, célja a független ukrán nemzetállam létrehozása volt, akár fegyveres harc árán. Andrij Melnik 1938-tól vezette a szervezetet, illetve a mozgalmon belüli szakadás után annak mérsékeltebb frakcióját (OUN-M).

Forrás: MTI

(Nyitókép: Wikipedia)

