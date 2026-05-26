Szent Márton Kórház: 34 gyermek látott napvilágot egy hét alatt
Közzétette heti beszámolóját a munkácsi Szent Márton Kórház május 25-én. Tájékoztatásuk szerint egy hét alatt összesen 34 gyermek látott napvilágot a szülészeti osztályon: 17 kislány és 17 fiú.
Az anyukák közül:
- 12-en Munkácsról érkeztek,
- 10-en a Munkácsi járásból,
- 11-en pedig más városokból és járásokból.
Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.
Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.
