Nagybocskói pékségben csaptak fel a lángok

Tűz ütött ki hétfőn egy pékségben a rahói járási Nagybocskón (Velikij Bicskiv). A Promiszlova utcai üzem tetőteréből terjengő füstöt a pékség dolgozó vették észre, és azonnal értesítették a tűzoltókat.

A rahói és a nagybocskói egységek mellett a felsőapsai (Verhnye Vogyane) önkéntes tűzoltók is a helyszínre érkeztek.

A szakemberek közös erőfeszítéssel kevesebb mint fél óra alatt eloltották a tüzet. A baleset következtében a tetőszerkezet megrongálódott, de a lángok továbbterjedését sikerült megakadályozni.

Kárpátalja.ma

