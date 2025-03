Jelentősen nőtt a veszett állatok száma Ukrajnában

A háború miatt sok házi- és haszonállat maradt gazda nélkül a háborús területeken. Megfelelő gondozás és védőoltás nélkül jelentősen megnő a kockázat a veszettség kialakulására.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központjának március 16-ai tájékoztatása szerint a harcok miatt Ukrajna legtöbb régiójában a megelőző intézkedéseket sem tudják végrehajtani, mint a tervezett védőoltási kampányokat a házi- és vadon élő állatok számára, valamint a kóbor állatok populációjának ellenőrzését. Mindez fokozott kockázatot jelent a veszettséggel összefüggő járványhelyzet súlyosbodására.

2023-ban 1 845 veszettségben szenvedő állatot regisztráltak Ukrajnában, 2024-ben 2427-re nőtt az ilyen jellegű esetek száma.

Tavaly két embernél diagnosztizáltak veszettséget Dnyipropetrovszk és Harkiv megyében. 2023-ban csupán 1 ilyen eset fordult elő.

Jurij Zsigarev, a Népegészségügyi Központ fertőző betegségek specialistája és az orvostudomány kandidátusa elmondta, hogy a veszettség egy halálos kimenetelű vírusos betegség, amely az emberek és a melegvérű állatok központi idegrendszerét érinti.

A veszettség lappangási ideje általában 1-3 hónap, de hét naptól több mint egy évig is tarthat, a harapás helyétől, a vírus tulajdonságaitól és az ember immunrendszerének jellemzőitől függően. A betegség akkor alakul ki leggyorsabban, ha egy fertőzött állat a fejen vagy a nyakon harapja meg áldozatát.

A veszettség tünetei:

láz

fejfájás

szorongás

hidrofóbia (félelem a víztől)

aerofóbia (a huzattól, légáramlatoktól való félelem)

hallucinációk

agresszió

bénulás

kóma.

Rendkívül fontos, hogy harapást vagy karmolást követően azonnal felkeressük a hozzánk legközelebb lévő egészségügyi intézményt, még a tünetek megjelenése előtt.

Kezelés nélkül a veszettség mindig halálhoz vezet.

A vírus megtámadja az idegrendszert, súlyos neurológiai rendellenességeket, bénulást és halált okoz.

Hogyan terjed a betegség?

A vírus a fertőzött állat nyálán keresztül terjed, leggyakrabban harapáskor. A fertőzés azonban lehetséges, ha karcolások vagy nyál kerül a nyálkahártyára vagy nyílt sebekre.

A veszettségfertőzés még az elhullott fertőzött állattal való érintkezés során is lehetséges – például a tetem feldarabolása vagy nyúzása során keletkező vágások vagy karcolások során.

A lappangási időszakban, amikor a tünetek még nem jelentkeztek, nem fertőz a megbetegedett személy. A fertőzés csak akkor válik veszélyessé másokra, ha a betegség klinikai tünetei megjelennek.

Jelek, amelyek arra utalnak, hogy egy állat veszettségben szenved

A fertőzött állatok gyakran nem megfelelően viselkednek: elvesztik az emberektől való félelmüket, agresszívek vagy éppen ellenkezőleg, letargikussá válnak.

Egyéb jelek:

nyáladzás;

nyelési nehézség;

bénulás.

Az állatok a tünetek megjelenése előtt több nappal is továbbadhatják a vírust, így még egy látszólag egészséges kutya vagy macska is veszélyt jelenthet.

Állatok oltása és egyéb megelőzése

A beoltott állatok nem terjeszthetik a veszettséget. Ukrajnában az állattartók ingyenesen beoltathatják kedvenceiket veszettség ellen az állami állategészségügyi intézményekben, amelyek listáját ezen a linken találhatja meg.

A vakcinázást minden évben meg kell ismételni az állatok megbízható immunitásának fenntartása érdekében.

Mely állatok lehetnek fertőzésforrások?

Házi és vadon élő állatok egyaránt: kutyák, macskák, rókák, farkasok, mosómedvék, borzok és denevérek.

A madarak, hüllők, kétéltűek és rovarok nem tolerálják a veszettséget.

A veszettség kockázatának minimalizálása érdekében tartózkodjon távol a kóbor vagy vadon élő állatoktól, és ne érintse meg, ne etesse kézzel ne próbálja megszelídíteni őket.

Mi a teendő, ha megharapja egy állat?

Azonnal mossa le a sebet bő vízzel és szappannal.

Kezelje 70%-os alkoholt vagy 5%-os jódoldatot tartalmazó antiszeptikummal a területet.

Minél előbb menjen orvoshoz.

Kérje a veszettség elleni védőoltás beadását.

Ha az orvos megtagadja a veszettség elleni védőoltás beadását, fontos, hogy ne késlekedjen – forduljon egy másik egészségügyi intézményhez, vagy hívja az Egészségügyi Minisztérium forródrótját a 0 800 505 201 telefonszámon. A veszettség elleni védőoltást biztosító intézmények listája ezen a linken található meg.

Fontos megjegyezni, hogy ha még ha nincs is jelentős bőrkárosodás egy gyanúsan viselkedő állat harapása után, akkor is orvoshoz kell fordulni. A beteg állat nyálában lévő veszettségvírus a bőr mikrosérülésein keresztül is bejuthat az emberi szervezetbe.

A védettséghez 28 nap alatt 5 injekció szükséges. Egy a 1. napon, egy a 3., a 7., a 14., majd a 28. napon.

Kárpátalja.ma