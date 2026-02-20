Kárpátaljáról a Szent-Györgyi Albert-díj jelöltjei közé került dr. Homoki Sándor
Egy kárpátaljai magyar közösségből indult, ma pedig a rangos Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj jelöltjei között tartják számon dr. Homoki Sándort, a Smile Design Center vezető fogorvosát és ügyvezető igazgatóját.
A díj a magyar orvostársadalom egyik legjelentősebb szakmai és erkölcsi elismerése, így a jelölés nemcsak szakmai siker, hanem komoly erkölcsi visszaigazolás is számára. Dr. Homoki Sándor közel húsz éve dolgozik a pályán, és ma már egy olyan szakmai közösséget vezet, amely a legmodernebb technológiák alkalmazásával nyújt magas színvonalú ellátást.
Interjúnkban kárpátaljai gyökereiről, hivatásáról, a szakma kihívásairól és a jelölés jelentőségéről beszél.
– Hol született Kárpátalján?
– A Nagyszőlősi járásban, Salánkon születtem. Egy magyar közösségben nőttem fel, ahol az összetartás, a munka tisztelete és az egymás iránti felelősség természetes volt. Ezek az értékek ma is meghatározzák a gondolkodásomat.
– Hol végezte tanulmányait?
– Az Ungvári Nemzeti Egyetem Fogorvostudományi Karán végeztem, az első fogorvosi évfolyam tagjaként. Különleges időszak volt: nemcsak tanultunk, hanem egy új képzési rendszer alapjait is együtt építettük.
– Miért éppen a fogorvosi pályát választotta?
– Fiatalon Budapesten fogtechnikusként dolgoztam. Ott értettem meg igazán, hogy fogorvosként nemcsak technikai megoldásokat adhatok, hanem közvetlenül segíthetek embereken. Fontos lett számomra a személyes kapcsolat, a bizalom és az, hogy komplex, hosszú távú megoldásokat nyújtsak. Ez a szemlélet ma is meghatározza a munkámat és azt a szakmai közösséget, amelyet a Smile Design Centerben építünk.
– Hogyan emlékszik vissza kárpátaljai gyökereire?
– Hálával. Kiváló tanáraim voltak, akik hittek bennem. Szüleim pedig megtanítottak arra, hogy a siker mögött mindig kemény munka áll. Gyerekkoromban a játék mellett a tanulás és a felelősség is természetes része volt a mindennapoknak.
– Tartja még a kapcsolatot a szülőföldjével?
– A jelenlegi körülmények ezt nem mindig teszik egyszerűvé, de lélekben mindig kötődöm a szülőföldemhez. Bízom benne, hogy a jövőben újra könnyebb lesz a kapcsolattartás.
– Mióta dolgozik fogorvosként?
– Az egyetemi évek alatt is aktívan dolgoztam, így közel húsz éve vagyok a szakmában. Azóta folyamatosan képzem magam, mert a fogászat rendkívül gyorsan fejlődő terület.
– Milyen kihívásokkal szembesül ma a szakmában?
– A fogászat ma már magas szintű technológiai háttérrel működik. A digitalizáció, a precíziós implantológia, a komplex rehabilitációk mind komoly szakmai felkészültséget igényelnek. A Smile Design Centerben arra törekszünk, hogy a régióban is elérhetővé tegyük a nemzetközi színvonalú ellátást. Hiszem, hogy a szakmai fejlődés nem földrajzi kérdés, hanem hozzáállás kérdése.
– Mely szakmai eredményére a legbüszkébb?
– Arra, hogy olyan szakmai csapatot sikerült felépítenünk, amely képes a legmodernebb technológiák alkalmazására, és amelyben minden kolléga elkötelezett a minőség mellett. Büszke vagyok arra is, hogy sok páciensünk messziről érkezik hozzánk bizalommal – ez számomra a legnagyobb visszajelzés.
– Hogyan érte Önt a jelölés híre?
– Őszintén meglepett. Amikor megérkezett az értesítés, elsőre nehezen hittem el. Megható pillanat volt, mert tudtam, hogy ez a jelölés a páciensek bizalmából született.
– Mit jelent az Ön számára ez az elismerés?
– Azt, hogy az az út, amelyen elindultam Salánkról, és amely sok munkával, tanulással és kitartással vezetett idáig, értelmet nyert. Számomra ez nemcsak szakmai visszajelzés, hanem erkölcsi megerősítés is.
– Milyen visszajelzéseket kapott?
– Sok gratulációt és támogató üzenetet kaptam, ami rendkívül jólesik. Ilyenkor érzi az ember igazán, hogy a munkája túlmutat a rendelő falain.
– Mit jelent Önnek a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj?
– Szent-Györgyi Albert számomra a tudomány, az alázat és az emberség szimbóluma. A róla elnevezett díj jelölése hatalmas megtiszteltetés.
– Mit üzenne a kárpátaljai fiataloknak?
– Azt, hogy soha ne gondolják, hogy a származásuk határt szabhat az álmaiknak. A gyökerek erőt adnak, nem korlátot jelentenek. Legyenek bátrak, tanuljanak, fejlődjenek, és higgyenek abban, hogy kitartó munkával bárhova el lehet jutni.
– Köszönöm az interjút, és gratulálok a jelöléshez. További sok sikert kívánok munkájához!
