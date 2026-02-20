Kárpátaljáról a Szent-Györgyi Albert-díj jelöltjei közé került dr. Homoki Sándor

Egy kárpátaljai magyar közösségből indult, ma pedig a rangos Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj jelöltjei között tartják számon dr. Homoki Sándort, a Smile Design Center vezető fogorvosát és ügyvezető igazgatóját.

A díj a magyar orvostársadalom egyik legjelentősebb szakmai és erkölcsi elismerése, így a jelölés nemcsak szakmai siker, hanem komoly erkölcsi visszaigazolás is számára. Dr. Homoki Sándor közel húsz éve dolgozik a pályán, és ma már egy olyan szakmai közösséget vezet, amely a legmodernebb technológiák alkalmazásával nyújt magas színvonalú ellátást.

Interjúnkban kárpátaljai gyökereiről, hivatásáról, a szakma kihívásairól és a jelölés jelentőségéről beszél.

– Hol született Kárpátalján?

– A Nagyszőlősi járásban, Salánkon születtem. Egy magyar közösségben nőttem fel, ahol az összetartás, a munka tisztelete és az egymás iránti felelősség természetes volt. Ezek az értékek ma is meghatározzák a gondolkodásomat.

– Hol végezte tanulmányait?

– Az Ungvári Nemzeti Egyetem Fogorvostudományi Karán végeztem, az első fogorvosi évfolyam tagjaként. Különleges időszak volt: nemcsak tanultunk, hanem egy új képzési rendszer alapjait is együtt építettük.

– Miért éppen a fogorvosi pályát választotta?

– Fiatalon Budapesten fogtechnikusként dolgoztam. Ott értettem meg igazán, hogy fogorvosként nemcsak technikai megoldásokat adhatok, hanem közvetlenül segíthetek embereken. Fontos lett számomra a személyes kapcsolat, a bizalom és az, hogy komplex, hosszú távú megoldásokat nyújtsak. Ez a szemlélet ma is meghatározza a munkámat és azt a szakmai közösséget, amelyet a Smile Design Centerben építünk.

– Hogyan emlékszik vissza kárpátaljai gyökereire?

– Hálával. Kiváló tanáraim voltak, akik hittek bennem. Szüleim pedig megtanítottak arra, hogy a siker mögött mindig kemény munka áll. Gyerekkoromban a játék mellett a tanulás és a felelősség is természetes része volt a mindennapoknak.

Azt gondolom, Kárpátalja megtanít kitartani – és ez a pályán is óriási erő.

– Tartja még a kapcsolatot a szülőföldjével?

– A jelenlegi körülmények ezt nem mindig teszik egyszerűvé, de lélekben mindig kötődöm a szülőföldemhez. Bízom benne, hogy a jövőben újra könnyebb lesz a kapcsolattartás.

– Mióta dolgozik fogorvosként?

– Az egyetemi évek alatt is aktívan dolgoztam, így közel húsz éve vagyok a szakmában. Azóta folyamatosan képzem magam, mert a fogászat rendkívül gyorsan fejlődő terület.

– Milyen kihívásokkal szembesül ma a szakmában?

– A fogászat ma már magas szintű technológiai háttérrel működik. A digitalizáció, a precíziós implantológia, a komplex rehabilitációk mind komoly szakmai felkészültséget igényelnek. A Smile Design Centerben arra törekszünk, hogy a régióban is elérhetővé tegyük a nemzetközi színvonalú ellátást. Hiszem, hogy a szakmai fejlődés nem földrajzi kérdés, hanem hozzáállás kérdése.

– Mely szakmai eredményére a legbüszkébb?

– Arra, hogy olyan szakmai csapatot sikerült felépítenünk, amely képes a legmodernebb technológiák alkalmazására, és amelyben minden kolléga elkötelezett a minőség mellett. Büszke vagyok arra is, hogy sok páciensünk messziről érkezik hozzánk bizalommal – ez számomra a legnagyobb visszajelzés.

– Hogyan érte Önt a jelölés híre?

– Őszintén meglepett. Amikor megérkezett az értesítés, elsőre nehezen hittem el. Megható pillanat volt, mert tudtam, hogy ez a jelölés a páciensek bizalmából született.

– Mit jelent az Ön számára ez az elismerés?

– Azt, hogy az az út, amelyen elindultam Salánkról, és amely sok munkával, tanulással és kitartással vezetett idáig, értelmet nyert. Számomra ez nemcsak szakmai visszajelzés, hanem erkölcsi megerősítés is.

– Milyen visszajelzéseket kapott?

– Sok gratulációt és támogató üzenetet kaptam, ami rendkívül jólesik. Ilyenkor érzi az ember igazán, hogy a munkája túlmutat a rendelő falain.

– Mit jelent Önnek a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj?

– Szent-Györgyi Albert számomra a tudomány, az alázat és az emberség szimbóluma. A róla elnevezett díj jelölése hatalmas megtiszteltetés.

– Mit üzenne a kárpátaljai fiataloknak?

– Azt, hogy soha ne gondolják, hogy a származásuk határt szabhat az álmaiknak. A gyökerek erőt adnak, nem korlátot jelentenek. Legyenek bátrak, tanuljanak, fejlődjenek, és higgyenek abban, hogy kitartó munkával bárhova el lehet jutni.

– Köszönöm az interjút, és gratulálok a jelöléshez. További sok sikert kívánok munkájához!

Amennyiben szavazatával támogatná dr. Homoki Sándort a Szent-Györgyi Albert-díj elnyerésében, ide kattintva teheti meg.

Kárpátalja.ma