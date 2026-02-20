Kárpátaljáról a Szent-Györgyi Albert-díj jelöltjei közé került dr. Homoki Sándor

Bursza Krisztina Egészség

Egy kárpátaljai magyar közösségből indult, ma pedig a rangos Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj jelöltjei között tartják számon dr. Homoki Sándort, a Smile Design Center vezető fogorvosát és ügyvezető igazgatóját.

A díj a magyar orvostársadalom egyik legjelentősebb szakmai és erkölcsi elismerése, így a jelölés nemcsak szakmai siker, hanem komoly erkölcsi visszaigazolás is számára. Dr. Homoki Sándor közel húsz éve dolgozik a pályán, és ma már egy olyan szakmai közösséget vezet, amely a legmodernebb technológiák alkalmazásával nyújt magas színvonalú ellátást.

Interjúnkban kárpátaljai gyökereiről, hivatásáról, a szakma kihívásairól és a jelölés jelentőségéről beszél.

– Hol született Kárpátalján?

– A Nagyszőlősi járásban, Salánkon születtem. Egy magyar közösségben nőttem fel, ahol az összetartás, a munka tisztelete és az egymás iránti felelősség természetes volt. Ezek az értékek ma is meghatározzák a gondolkodásomat.

– Hol végezte tanulmányait?

– Az Ungvári Nemzeti Egyetem Fogorvostudományi Karán végeztem, az első fogorvosi évfolyam tagjaként. Különleges időszak volt: nemcsak tanultunk, hanem egy új képzési rendszer alapjait is együtt építettük.

– Miért éppen a fogorvosi pályát választotta?

Fiatalon Budapesten fogtechnikusként dolgoztam. Ott értettem meg igazán, hogy fogorvosként nemcsak technikai megoldásokat adhatok, hanem közvetlenül segíthetek embereken. Fontos lett számomra a személyes kapcsolat, a bizalom és az, hogy komplex, hosszú távú megoldásokat nyújtsak. Ez a szemlélet ma is meghatározza a munkámat és azt a szakmai közösséget, amelyet a Smile Design Centerben építünk.

– Hogyan emlékszik vissza kárpátaljai gyökereire?

Hálával. Kiváló tanáraim voltak, akik hittek bennem. Szüleim pedig megtanítottak arra, hogy a siker mögött mindig kemény munka áll. Gyerekkoromban a játék mellett a tanulás és a felelősség is természetes része volt a mindennapoknak.

Azt gondolom, Kárpátalja megtanít kitartani – és ez a pályán is óriási erő.

– Tartja még a kapcsolatot a szülőföldjével?

A jelenlegi körülmények ezt nem mindig teszik egyszerűvé, de lélekben mindig kötődöm a szülőföldemhez. Bízom benne, hogy a jövőben újra könnyebb lesz a kapcsolattartás.

– Mióta dolgozik fogorvosként?

– Az egyetemi évek alatt is aktívan dolgoztam, így közel húsz éve vagyok a szakmában. Azóta folyamatosan képzem magam, mert a fogászat rendkívül gyorsan fejlődő terület.

– Milyen kihívásokkal szembesül ma a szakmában?

A fogászat ma már magas szintű technológiai háttérrel működik. A digitalizáció, a precíziós implantológia, a komplex rehabilitációk mind komoly szakmai felkészültséget igényelnek. A Smile Design Centerben arra törekszünk, hogy a régióban is elérhetővé tegyük a nemzetközi színvonalú ellátást. Hiszem, hogy a szakmai fejlődés nem földrajzi kérdés, hanem hozzáállás kérdése.

– Mely szakmai eredményére a legbüszkébb?

Arra, hogy olyan szakmai csapatot sikerült felépítenünk, amely képes a legmodernebb technológiák alkalmazására, és amelyben minden kolléga elkötelezett a minőség mellett. Büszke vagyok arra is, hogy sok páciensünk messziről érkezik hozzánk bizalommal – ez számomra a legnagyobb visszajelzés.

– Hogyan érte Önt a jelölés híre?

Őszintén meglepett. Amikor megérkezett az értesítés, elsőre nehezen hittem el. Megható pillanat volt, mert tudtam, hogy ez a jelölés a páciensek bizalmából született.

– Mit jelent az Ön számára ez az elismerés?

Azt, hogy az az út, amelyen elindultam Salánkról, és amely sok munkával, tanulással és kitartással vezetett idáig, értelmet nyert. Számomra ez nemcsak szakmai visszajelzés, hanem erkölcsi megerősítés is.

– Milyen visszajelzéseket kapott?

Sok gratulációt és támogató üzenetet kaptam, ami rendkívül jólesik. Ilyenkor érzi az ember igazán, hogy a munkája túlmutat a rendelő falain.

– Mit jelent Önnek a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj?

Szent-Györgyi Albert számomra a tudomány, az alázat és az emberség szimbóluma. A róla elnevezett díj jelölése hatalmas megtiszteltetés.

– Mit üzenne a kárpátaljai fiataloknak?

Azt, hogy soha ne gondolják, hogy a származásuk határt szabhat az álmaiknak. A gyökerek erőt adnak, nem korlátot jelentenek. Legyenek bátrak, tanuljanak, fejlődjenek, és higgyenek abban, hogy kitartó munkával bárhova el lehet jutni.

– Köszönöm az interjút, és gratulálok a jelöléshez. További sok sikert kívánok munkájához!

Amennyiben szavazatával támogatná dr. Homoki Sándort a Szent-Györgyi Albert-díj elnyerésében, ide kattintva teheti meg.

