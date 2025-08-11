A koffeinallergiáról

Szereti a kávé ízét, de akár már kis mennyiség után is kellemetlen tüneteket tapasztal? Lehet, hogy koffeinérzékenység vagy koffeinallergia az oka.

A koffein – amely fokozza az éberséget és az energiaszintet – egyebek mellett a kávéban is megtalálható. A legtöbb felnőttnek még napi 400 milligramm – nagyjából négy csészényi kávénak megfelelő mennyiségű – koffein bevitele is biztonságos. Egyesek azonban érzékenyek, vagy akár allergiásak is lehetnek a koffeinre. Mutatjuk, milyen tünetek esetén gyanakodhatunk koffeinallergiára/érzéknységre.

Ezek a jelek utalnak koffeinérzékenységre

Vannak, akik érzékenyebbek a koffeinre, mint mások. Koffeinérzékenységről akkor beszélünk, amikor a szervezet a kelleténél lassabban dolgozza fel a koffeint, ezért intenzívebben éli meg annak élénkítő hatását – olvasható a Health.com cikkében. Az érzékenyek bármilyen mennyiségű koffein fogyasztása után a következő tüneteket tapasztalhatják:

fejfájás,

idegesség vagy nyugtalanság,

gyors szívverés,

hasmenés vagy gyomorrontásra utaló panaszok.

A koffeinallergia tünetei

A koffeinérzékenységgel ellentétben az igazi allergia az immunrendszert érinti. Akinek koffeinallergiája van, annak szervezete tévedésből fenyegetésnek tekinti a koffeint, ezért antitesteket szabadít fel ellene – az egyéb ételallergiás reakciókhoz hasonlóan.

A koffeinallergiára utaló panaszok súlyossága az enyhétől egészen az életveszélyesig terjedhet. A tünetek jellemzően a koffein fogyasztását követő két órán belül kialakulnak, esetenként már néhány perc elteltével. Az enyhe vagy közepes erősségű koffeinallergia tünetei közé a következőket sorolják:

ajakduzzanat,

bizsergés a szájban,

csalánkiütés,

gyomorgörcs,

hányinger vagy hányás,

hasmenés,

köhögés,

légzési nehézség,

nyelvduzzanat,

szédülés,

torokdagadás,

viszkető bőr,

zihálás (sípoló légzés).

Ritka esetekben a koffeinallergia anafilaxiát okozhat, amely egy életveszélyes allergiás reakció, és azonnali orvosi ellátást igényel. Ennek tünetei a következők:

ájulás, eszméletvesztés,

az egész testet beborító csalánkiütés,

erős mellkasi fájdalom vagy szorító érzés,

intenzív arc-, ajkak- vagy nyelvduzzanat,

ismétlődő hányás,

súlyos hasmenés,

súlyos zihálás vagy légzési nehézség,

szabálytalan szívverés.

Miért alakul ki a koffeinallergia?

A koffeinallergiáról akkor beszélünk, amikor az immunrendszer veszélyes anyagnak tartja a koffeint, ezért annak fogyasztásakor antitesteket termel, amelyek olyan vegyi anyagok felszabadulását idézik elő, mint például a hisztamin. Emiatt allergiás tünetek alakulnak ki.

Azt, hogy egyes embereknél miért alakul ki koffeinallergia, míg másoknál nem, a szakértők sem teljesen értik, ám a genetika valószínűleg ebben a kérdésben is fontos szerepet játszik. Növelheti továbbá a koffeinallergia kialakulásának kockázatát az asztma, az ekcéma és a szénanátha is.

