A koffeinallergiáról
Szereti a kávé ízét, de akár már kis mennyiség után is kellemetlen tüneteket tapasztal? Lehet, hogy koffeinérzékenység vagy koffeinallergia az oka.
A koffein – amely fokozza az éberséget és az energiaszintet – egyebek mellett a kávéban is megtalálható. A legtöbb felnőttnek még napi 400 milligramm – nagyjából négy csészényi kávénak megfelelő mennyiségű – koffein bevitele is biztonságos. Egyesek azonban érzékenyek, vagy akár allergiásak is lehetnek a koffeinre. Mutatjuk, milyen tünetek esetén gyanakodhatunk koffeinallergiára/érzéknységre.
Ezek a jelek utalnak koffeinérzékenységre
Vannak, akik érzékenyebbek a koffeinre, mint mások. Koffeinérzékenységről akkor beszélünk, amikor a szervezet a kelleténél lassabban dolgozza fel a koffeint, ezért intenzívebben éli meg annak élénkítő hatását – olvasható a Health.com cikkében. Az érzékenyek bármilyen mennyiségű koffein fogyasztása után a következő tüneteket tapasztalhatják:
- fejfájás,
- idegesség vagy nyugtalanság,
- gyors szívverés,
- hasmenés vagy gyomorrontásra utaló panaszok.
A koffeinallergia tünetei
A koffeinérzékenységgel ellentétben az igazi allergia az immunrendszert érinti. Akinek koffeinallergiája van, annak szervezete tévedésből fenyegetésnek tekinti a koffeint, ezért antitesteket szabadít fel ellene – az egyéb ételallergiás reakciókhoz hasonlóan.
A koffeinallergiára utaló panaszok súlyossága az enyhétől egészen az életveszélyesig terjedhet. A tünetek jellemzően a koffein fogyasztását követő két órán belül kialakulnak, esetenként már néhány perc elteltével. Az enyhe vagy közepes erősségű koffeinallergia tünetei közé a következőket sorolják:
- ajakduzzanat,
- bizsergés a szájban,
- csalánkiütés,
- gyomorgörcs,
- hányinger vagy hányás,
- hasmenés,
- köhögés,
- légzési nehézség,
- nyelvduzzanat,
- szédülés,
- torokdagadás,
- viszkető bőr,
- zihálás (sípoló légzés).
Ritka esetekben a koffeinallergia anafilaxiát okozhat, amely egy életveszélyes allergiás reakció, és azonnali orvosi ellátást igényel. Ennek tünetei a következők:
- ájulás, eszméletvesztés,
- az egész testet beborító csalánkiütés,
- erős mellkasi fájdalom vagy szorító érzés,
- intenzív arc-, ajkak- vagy nyelvduzzanat,
- ismétlődő hányás,
- súlyos hasmenés,
- súlyos zihálás vagy légzési nehézség,
- szabálytalan szívverés.
Miért alakul ki a koffeinallergia?
A koffeinallergiáról akkor beszélünk, amikor az immunrendszer veszélyes anyagnak tartja a koffeint, ezért annak fogyasztásakor antitesteket termel, amelyek olyan vegyi anyagok felszabadulását idézik elő, mint például a hisztamin. Emiatt allergiás tünetek alakulnak ki.
Azt, hogy egyes embereknél miért alakul ki koffeinallergia, míg másoknál nem, a szakértők sem teljesen értik, ám a genetika valószínűleg ebben a kérdésben is fontos szerepet játszik. Növelheti továbbá a koffeinallergia kialakulásának kockázatát az asztma, az ekcéma és a szénanátha is.