Ma van a krónikus obstruktív tüdőbetegség elleni küzdelem világnapja

A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) elleni világnapot minden évben november harmadik szerdáján jelölik, amelyet a GOLD – a Globális Kezdeményezés a COPD ellen – indított el azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a betegség elterjedtségére, valamint a korai felismerés és kezelés fontosságára.

A COPD olyan kórkép, amelynek során a légutak a káros hatások következtében fokozatosan beszűkülnek, a tüdőszövet pedig elveszíti rugalmasságát. A betegek gyakran tapasztalhatják fizikai állapotuk romlását:

  • légszomj lépcsőzés vagy néhány száz méteres séta közben,
  • gyors kifáradás még kisebb fizikai megterhelést követően is.

Előrehaladott állapotban a betegek már a mindennapi tevékenységek elvégzéséhez is segítségre szorulhatnak.
A COPD leggyakoribb oka az aktív és passzív dohányzás, ám más tényezők is hozzájárulhatnak a kialakulásához:

  • szerves vagy szervetlen por, vegyi anyagok és füst tartós belégzése (mezőgazdaságban, építőiparban, ipari vagy bányászati munka során),
  • szennyezett levegő a lakótérben (például hibás fűtőberendezés miatt),
  • bronchiális asztma,
  • veleszületett alfa-1-antitripszin hiány, amely a gyulladás során védi a szöveteket,
  • gyakori légúti fertőzések gyermekkorban.

    A COPD korai stádiumban gyakran tünetmentes, később azonban megjelenhetnek:
  • krónikus köhögés,
  • fokozott nyákképződés,
  • terhelésre, majd nyugalomban is jelentkező nehézlégzés,
  • fáradékonyság, levegőhiány,
  • visszatérő tüdőfertőzések,
  • testsúlycsökkenés, alsó végtagi ödéma, depresszió.

Ha a felsorolt tünetek közül egyet vagy többet észlel, haladéktalanul forduljon háziorvosához, aki szükség esetén további vizsgálatokra irányítja.


A COPD megelőzésének leghatékonyabb módja a dohányzásról való leszokás. Emellett fontos:

  • kerülni a passzív dohányzást,
  • ügyelni a beltéri levegő minőségére, megfelelő szellőzést és jól működő fűtőberendezést biztosítani,
  • védőfelszerelést használni poros vagy vegyi anyaggal terhelt munkahelyeken,
  • beoltatni magunkat COVID–19, influenza és pneumococcus ellen (orvosi konzultáció után),
  • rendszeres testmozgást végezni,
  • folyamatosan egyeztetni háziorvosunkkal egészségi állapotunkról.


A COPD időben történő felismerése és komplex kezelése lehetővé teszi a betegség kordában tartását és a beteg életminőségének javítását.

A COPD diagnosztikájáról további információk találhatók a Népegészségügyi Központ honlapján.

