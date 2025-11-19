Ma van a krónikus obstruktív tüdőbetegség elleni küzdelem világnapja
A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) elleni világnapot minden évben november harmadik szerdáján jelölik, amelyet a GOLD – a Globális Kezdeményezés a COPD ellen – indított el azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a betegség elterjedtségére, valamint a korai felismerés és kezelés fontosságára.
A COPD olyan kórkép, amelynek során a légutak a káros hatások következtében fokozatosan beszűkülnek, a tüdőszövet pedig elveszíti rugalmasságát. A betegek gyakran tapasztalhatják fizikai állapotuk romlását:
- légszomj lépcsőzés vagy néhány száz méteres séta közben,
- gyors kifáradás még kisebb fizikai megterhelést követően is.
Előrehaladott állapotban a betegek már a mindennapi tevékenységek elvégzéséhez is segítségre szorulhatnak.
A COPD leggyakoribb oka az aktív és passzív dohányzás, ám más tényezők is hozzájárulhatnak a kialakulásához:
- szerves vagy szervetlen por, vegyi anyagok és füst tartós belégzése (mezőgazdaságban, építőiparban, ipari vagy bányászati munka során),
- szennyezett levegő a lakótérben (például hibás fűtőberendezés miatt),
- bronchiális asztma,
- veleszületett alfa-1-antitripszin hiány, amely a gyulladás során védi a szöveteket,
- gyakori légúti fertőzések gyermekkorban.
A COPD korai stádiumban gyakran tünetmentes, később azonban megjelenhetnek:
- krónikus köhögés,
- fokozott nyákképződés,
- terhelésre, majd nyugalomban is jelentkező nehézlégzés,
- fáradékonyság, levegőhiány,
- visszatérő tüdőfertőzések,
- testsúlycsökkenés, alsó végtagi ödéma, depresszió.
Ha a felsorolt tünetek közül egyet vagy többet észlel, haladéktalanul forduljon háziorvosához, aki szükség esetén további vizsgálatokra irányítja.
A COPD megelőzésének leghatékonyabb módja a dohányzásról való leszokás. Emellett fontos:
- kerülni a passzív dohányzást,
- ügyelni a beltéri levegő minőségére, megfelelő szellőzést és jól működő fűtőberendezést biztosítani,
- védőfelszerelést használni poros vagy vegyi anyaggal terhelt munkahelyeken,
- beoltatni magunkat COVID–19, influenza és pneumococcus ellen (orvosi konzultáció után),
- rendszeres testmozgást végezni,
- folyamatosan egyeztetni háziorvosunkkal egészségi állapotunkról.
A COPD időben történő felismerése és komplex kezelése lehetővé teszi a betegség kordában tartását és a beteg életminőségének javítását.
A COPD diagnosztikájáról további információk találhatók a Népegészségügyi Központ honlapján.