Ma van a krónikus obstruktív tüdőbetegség elleni küzdelem világnapja

A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) elleni világnapot minden évben november harmadik szerdáján jelölik, amelyet a GOLD – a Globális Kezdeményezés a COPD ellen – indított el azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a betegség elterjedtségére, valamint a korai felismerés és kezelés fontosságára.

A COPD olyan kórkép, amelynek során a légutak a káros hatások következtében fokozatosan beszűkülnek, a tüdőszövet pedig elveszíti rugalmasságát. A betegek gyakran tapasztalhatják fizikai állapotuk romlását:

légszomj lépcsőzés vagy néhány száz méteres séta közben,

gyors kifáradás még kisebb fizikai megterhelést követően is.

Előrehaladott állapotban a betegek már a mindennapi tevékenységek elvégzéséhez is segítségre szorulhatnak.

A COPD leggyakoribb oka az aktív és passzív dohányzás, ám más tényezők is hozzájárulhatnak a kialakulásához:

szerves vagy szervetlen por, vegyi anyagok és füst tartós belégzése (mezőgazdaságban, építőiparban, ipari vagy bányászati munka során),

szennyezett levegő a lakótérben (például hibás fűtőberendezés miatt),

bronchiális asztma,

veleszületett alfa-1-antitripszin hiány, amely a gyulladás során védi a szöveteket,

gyakori légúti fertőzések gyermekkorban.



A COPD korai stádiumban gyakran tünetmentes, később azonban megjelenhetnek:

krónikus köhögés,

fokozott nyákképződés,

terhelésre, majd nyugalomban is jelentkező nehézlégzés,

fáradékonyság, levegőhiány,

visszatérő tüdőfertőzések,

testsúlycsökkenés, alsó végtagi ödéma, depresszió.

Ha a felsorolt tünetek közül egyet vagy többet észlel, haladéktalanul forduljon háziorvosához, aki szükség esetén további vizsgálatokra irányítja.



A COPD megelőzésének leghatékonyabb módja a dohányzásról való leszokás. Emellett fontos:

kerülni a passzív dohányzást,

ügyelni a beltéri levegő minőségére, megfelelő szellőzést és jól működő fűtőberendezést biztosítani,

védőfelszerelést használni poros vagy vegyi anyaggal terhelt munkahelyeken,

beoltatni magunkat COVID–19, influenza és pneumococcus ellen (orvosi konzultáció után),

rendszeres testmozgást végezni,

folyamatosan egyeztetni háziorvosunkkal egészségi állapotunkról.



A COPD időben történő felismerése és komplex kezelése lehetővé teszi a betegség kordában tartását és a beteg életminőségének javítását.



A COPD diagnosztikájáról további információk találhatók a Népegészségügyi Központ honlapján.

