Ma van az epilepszia világnapja

A Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda (IBE) 1997. február 14-re hirdette meg az epilepsziával élők első világnapját.

Azért került e nap Szent Valentin napjára, mert ő nemcsak a szerelmesek, de az epilepsziások védőszentje is.

Az epilepsziások világnapja lehetőség arra, hogy tájékozódjunk a betegséggel és a gyógyítással kapcsolatban, valamint jobban odafigyeljünk az epilepsziával élőkre, az epilepsziával kapcsolatban élő tévhitekre, valamint fellépjünk az epilepsziás emberek kirekesztésével szemben. A betegséggel kapcsolatban még ma is számos olyan tévhit él, amelyek megnehezítik az epilepsziások beilleszkedését.

Az epilepszia az agyban kialakuló betegség, melyet legalább két alkalommal előforduló, spontán jelentkező, más betegséghez nem köthető görcsroham határoz meg.

Általában gyermekkorban jelentkezik és serdülő- vagy felnőttkorra meg is szűnhet. Kiváltó oka lehet genetikai, a fejet ért sérülés, fertőzés, de akár magzati sérülés és fejlődési rendellenesség is. Kialakulhat epilepszia másodlagosan felnőtt korban is. Alkoholizmus, fejsérülés, stroke, tumorok állhatnak a háttérben.

A közhiedelemmel ellentétben az epilepszia nem egy mentális betegség. A betegek megfelelő kezeléssel, orvosi ellenőrzéssel értékes életet tudnak élni.

Az epilepszia 60–70 millió embert érint a világon, Ukrajnában közel 100 000 személynél diagnosztizálták a betegséget.

Mit tehet, ha valakinek a környezetében epilepsziás rohama van?

Ne fogja le az érintett személyt a roham ideje alatt! Az izmokban óriási erő van ilyenkor, a végtagok lefogásával csonttörést is okozhat. Ha a beteg pad alá vagy veszélyes helyre esett, húzza ki szabad területre. Helyezzen párnát vagy kabátot a feje alá. Lazítson a szoros ruházaton. Ne nyúljon, és ne tegyen semmit a szájába. Ne hagyja magára a roham ideje alatt a beteget. A roham múltával zavartság jelentkezhet, igyekezzen megnyugtatni a beteget, hagyja pihenni. Hívjon mentőt, ha a roham 5 percen túl tart, ha a beteg eszmélete nem tér vissza, ha első roham volt, ha egy rohamot újabb roham követ, illetve, ha a zavarodottság nem múlik.

Kárpátalja.ma