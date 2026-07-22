Mérges kígyó mart meg egy 61 éves férfit a Técsői járásban. A férfi a sarkán sérült meg, miután a kígyó megharapta.

A helyszínre rövid időn belül kiérkezett a mentőszolgálat, amely ellátta a sérültet, majd a Técsői Járási Kórházba szállította további megfigyelésre és kezelésre.

A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy kígyómarás esetén a lehető leghamarabb orvosi segítséget kell kérni. A szakemberek hangsúlyozzák: nem szabad megpróbálni kiszívni a mérget, felvágni a seb környékét vagy elszorítani a végtagot. Amennyiben lehetséges, a sérült mozgását korlátozni kell, és azonnal értesíteni kell a mentőszolgálatot a 103-as segélyhívó számon.

A férfi jelenleg is orvosi megfigyelés alatt áll.

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