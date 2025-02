Mi a különbség a száraz és a hurutos köhögés között?

A felső-légúti fertőzésekkel teli időszakban rengetegen köhögnek, nem mindegy azonban, hogyan. A köhögés ugyanis az azt kiváltó okoktól függően lehet száraz vagy hurutos. Ezt a megfelelő kezelés érdekében jó megkülönböztetni.

Sokan köhögnek a téli hónapokban, ám köhögés és köhögés között is nagy különbség lehet, ez pedig a kiváltó okokról is ad információt.

Ez válthat ki köhögést

irritáló anyagok: dohányzás (a passzív dohányzás is), légszennyezés, vegyszerek, parfümök, légfrissítők

különböző nyálkahártya-elváltozások (orrsövényferdülés, orrmandula-megnagyobbodás vagy orrpolip)

betegségek: asztma, felső-légúti fertőzések, influenza, tüdőgyulladás, szamárköhögés, reflux, hörghurut, hörgőtágulat, krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), rák, szívelégtelenség, lupus

allergének: pollen, por, állati szőr, penész

hangszalagok sérülése

gyógyszerek: ACE-gátlók , béta-blokkolók.

Köhögés: száraz vagy hurutos

Száraz köhögés során nem ürül váladék a torokból. Ilyenkor a légutak nyálkahártyáját általában valamilyen gyulladás – például garat- , légcső- vagy tüdőgyulladás – ingerli, amit rendszerint fertőzés vagy allergén okoz. Ugyanígy száraz köhögés jellemző például a kruppos rohamra is, amelyet torokfájás és súlyos légzési nehézség is kísérhet. Száraz köhögést okozhatnak még különféle gyógyszerek, illetve bizonyos krónikus betegségre is utalhat.

A hurutos köhögést ezzel ellentétben köpet, más néven slejm távozása kíséri. A nyálkahártya megduzzadásával járó, fokozódó nyáktermelés elsősorban a légúti fertőzésekre jellemző, a köhögéssel pedig a szervezet igyekszik elősegíteni a váladék felszakadását és kiürülését.

Így kezelje

Mivel kiemelten fontos, hogy a nehezen ürülő, letapadt váladék is minél előbb távozzon a szervezetből, ezért érdemes már a köhögés első napjaitól kezdve hurutoldót vagy köptetőt használni. Míg a hurutoldók segítségével a felhígult nyák könnyebben felköhöghetővé válik, a köptetők a légúti nyák termelődését fokozva késztetik a szervezetet erőteljesebb köhögési ingerre.

Forrás: hazipatika.com