Miért fontos a réteges öltözködés?

Lassan végérvényesen beköszönt a hűvös ősz. A kinti hőmérséklet csökkenése miatt hangsúlyosabb szerepet kaphat a réteges öltözködés. Ami nem csak azért lényeges, hogy ne fázzunk.

Bár a nyárnak már egy ideje vége, az enyhe őszi idő sokakat lenge öltözködésre késztet. Pedig a jó idő ilyenkor már csalóka: az éjszakák és a reggelek hűvösek, és a kellemes kinti hőérzetet leginkább a napsütés biztosítja. Mivel a munkahelyek egy részénél – és vélhetően otthon is – a fűtési rutin idén változni fog, vagyis a beltéri hőmérsékleti norma alacsonyabb szinten lesz a korábban megszokottnál, nem árt erre proaktívan készülni, és tudatosítani magunkban a réteges öltözködés előnyeit és fontosságát. Ez természetesen nemcsak télen, a nagy hidegben, hanem az átmeneti időben is hasznos.

Jó pár betegséget kivédhetünk, ha tudatosan öltözködünk

„Öreges, idejétmúlt, fárasztó, felesleges, nem fázom” – ezek a leggyakoribb érvek, amelyeket a réteges öltözködés ellen ódzkodók előhoznak, különösen a fiatalabb generáció tagjai, akik közül a hideg beálltával is sokan rövid, derekat alig takaró dzsekit, vagy hasat szabadon hagyó pólót és lobogó nagykabátot hordanak, amelyen nem húzzák össze a cipzárt. Ha azonban nem az időjárásnak megfelelően öltözünk, az számos kockázattal járhat az egészségünkre nézve.

Egyrészt növeli a szezonális, megfázásos megbetegedések veszélyét – mivel nagy hidegben csökken immunrendszerünk ellenálló képessége, és fogékonyabbak leszünk a különféle kórokozók által kiváltott fertőzésekre –, másrészt a komoly egészségi problémák kialakulásának kockázata is nagyobb lesz. Ilyen például a kellemetlen tünetekkel járó hólyaghurut, vagyis a húgyhólyag jellemzően bakteriális eredetű gyulladása. A kezeletlen fertőzés a hólyagról átterjedhet a vesemedencére és magára a vesére, illetve nők esetében a nemi szerveket, például a petefészket is érintheti.

A réteges öltözködésnek is megvannak a szabályai

Mindenkinek mást jelent a réteges öltözködés. Akad, aki alapvetően fázós típus, és a hideg idő beálltával akár 5-6 ruhadarabot is egymás fölé húz: például trikót, pólót, inget, pulóvert, zakót és kabátot, mások viszont beérik 2-3 réteggel. Akkor járunk a legjobban, ha a saját hőérzetünknek megfelelően úgy rétegezzük a ruhadarabokat, hogy a lehetséges napközbeni hőmérséklet-változásokat bekalkulálva annyi legyen rajtunk, amennyi biztosítja a számunkra optimális hőmérsékletet: vagyis nem fázunk, de nem is izzadunk meg. Ha például a hidegből bemegyünk egy alaposan felfűtött helyiségbe, ott elég lehet egy póló, ám ha egy fűtetlen szobában ücsörgünk órákig, nem árt, ha van rajtunk további réteg is, például egy meleg pulóver.

Nem csupán a rétegezés számít. A hőérzetünk és az egészségünk szempontjából az is lényeges, hogy az adott ruhadarabok milyen anyagból készültek. Ha tehetjük, válasszunk tiszta pamut vagy magas pamuttartalmú, kényelmes és jól szellőző ruhadarabokat. Pulóverből se szintetikus anyagút viseljünk: aki fázós, annak jó választást jelenthetnek a gyapjúból készült termékek.

Kerüljük a szorosan testre simuló, poliészterből készült – vagy magas poliésztertartalmú – holmikat, különösen, ha alsóneműről vagy a testünkkel közvetlenül érintkező darabokról van szó. Ezek ugyanis nem szellőznek megfelelően, és ahelyett, hogy felszívnák az izzadságot, megtartják azt. Az állandóan nedves közeg pedig kedvez a különféle baktériumok és gombák elszaporodásának: előbbiek felelhetnek például a különösen erős testszagért is.

A hüvelygomba ősszel és télen sem megy szabadságra

A nőknél számos veszélyt rejt az intim területre tapadó, nem szellőző, izzadt alsónemű: szeméremtájéki és hüvelyi problémákhoz vezethet, beleértve a hüvelygombát is. Ez utóbbi a kellemetlen tünetek mellett – mint a viszketés, a gyulladt szeméremtájék, a kellemetlen állagú és szagú folyás és a vizelés közben érzett fájdalom – hosszú távú panaszokat is okozhat, amennyiben nem sikerül időben felismerni és kezelni. És ugyan a hüvelygomba kockázatát számos egyéb tényező is növelheti az életkortól kezdve a genetikai hajlamon át az életmódbeli szokásokig, megelőzésében az öltözködés és az altesti higiénia is fontos.

Ha nem tudjuk, hogyan öltözzünk megfelelően, mert a változékony időjárás miatt akárhogy is igyekszünk, rendszerint leizzadunk vagy fázunk, jó megoldás lehet, ha van nálunk tartalék ruha. Egy vékony pulóver a legtöbb női táskában elfér, ahogy egy váltás fehérnemű sem foglal sok helyet, és jól jöhet, ha egész nap rohanunk, és nincs időnk hazaugrani átöltözni, de tudjuk, hogy izzadásra hajlamosak vagyunk.

Forrás: hazipatika.com