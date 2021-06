Miért hideg folyton a kezem?

Elég gyakori jelenség, hogy valakinek akkor is hideg a keze vagy a lába, ha a külső hőmérséklet ezt nem indokolja. Mi minden lehet ennek az oka és hogyan védekezhetünk a hideg kezek és lábak ellen?

A legtöbbször a hideg kéz és láb annak a jele, hogy a szervezetünk jól működik, vagyis hatékony a testhőmérsékletünk szabályozásában. Az alacsonyabb vérnyomású embereknek gyakrabban hideg a keze és a lába, de ha semmilyen más tünetet nem tapasztalunk, akkor felesleges ezen tünetek miatt aggódni.

Ha azonban a hideg kezek és lábak egyéb tünetekkel is társulnak, például a bőr elszíneződésével (kifehéredésével vagy elkékülésével), érzéketlenséggel, bizsergéssel, a bőr megkeményedésével vagy húzódásával, esetleg sebek, hólyagok megjelenésével, akkor az komolyabb betegségek jele is lehet. Ezek közé tartozhat a vérszegénység vagy a vitaminhiány, a cukorbetegség, a szkleroderma, a lupus vagy a Raynaud-szindróma. Ha egyéb tüneteket is észlelünk magunkon, érdemes orvoshoz fordulni, aki a vérvizsgálattal, illetve a keringés vizsgálatával meghatározhatja a háttérben meghúzódó okokat, és megfelelő kezelést írhat elő.

Ha a külső hőmérséklet, vagyis az extrém hideg indokolja a tüneteket, akkor ügyeljünk arra, hogy a hideg és érzéketlen ujjak nehogy a fagyás első fázisában legyenek!

Hogyan védekezhetünk a hideg kezek és lábak ellen?

Öltözködjünk rétegesen, és tartsuk melegen a testünk középső részét! Ha a hastájék és a mellkas alaposan be van bugyolálva, akkor sokkal kisebb lesz az esélye annak, hogy szervezetünk elvonja a vért a végtagoktól, hogy a középső rész egészséges hőmérsékletét fenntartsa.

Viseljünk ujj nélküli kesztyűt, olyat, melynek visszahajtható része is van – így igény szerint tarthatjuk melegen a kezünket.

Igyunk elegendő folyadékot, ezzel javíthatjuk a keringésünket. Szintén jót tesz a keringésünknek az omega-3 zsírsav: szedjünk 1500 mg-ot naponta 2-3 alkalommal.

Bizonyos gyógyszerek, elsősorban a megfázás vagy allergia kezelésére használt szerek, melyeket például az orrdugulás megszüntetésére alkalmazunk, gyakran a vérerek összehúzásával érik el a kívánt hatást. Ez azonban a kezek és a lábak ereire is hatással lehet. A bétablokkolók és a migrén kezelésére használt gyógyszerek mellékhatása is lehet a hideg kéz és láb (vagy az általános hidegérzet).

Forrás: HáziPatika.com