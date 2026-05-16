5490-en érkeztek pénteken Ukrajnából Magyarországra

Magyarország területére május 15-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 5490 fő lépett be – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

A beléptetettek közül a rendőrség 6 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

