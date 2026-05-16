Kémkedéssel vádolt ukrán állampolgárt tartóztattak le Németországban

A német hatóságok kezére került egy ukrán állampolgár, akit azzal gyanúsítanak, hogy orosz különleges szolgálatoknak kémkedett.

Elfogásáról pénteken hozott döntést a német szövetségi ügyészség.

„A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság vizsgálóbírója május 15-én elfogatóparancsot adott ki Szerhij N. ukrán állampolgár ellen kémkedés gyanúja miatt, őrizetbe vétel céljából”

– áll a jelentésben.

A gyanúsított még 2026. március 24-én került rendőrkézre a spanyolországi Elda városában. Május 14-én adták ki Németországnak.

A szövetségi ügyészség állítása szerint a gyanúsított Szerhij N. 2025 decembere óta az orosz hírszerző szolgálat megbízásából megfigyelt egy német személyt, aki drónok és drónalkatrészek ukrajnai szállításával foglalkozott. A célszemélyről információkat gyűjtött az interneten, annak munkahelyét filmre vette.

