Kémkedéssel vádolt ukrán állampolgárt tartóztattak le Németországban
A német hatóságok kezére került egy ukrán állampolgár, akit azzal gyanúsítanak, hogy orosz különleges szolgálatoknak kémkedett.
Elfogásáról pénteken hozott döntést a német szövetségi ügyészség.
„A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság vizsgálóbírója május 15-én elfogatóparancsot adott ki Szerhij N. ukrán állampolgár ellen kémkedés gyanúja miatt, őrizetbe vétel céljából”
– áll a jelentésben.
A gyanúsított még 2026. március 24-én került rendőrkézre a spanyolországi Elda városában. Május 14-én adták ki Németországnak.
A szövetségi ügyészség állítása szerint a gyanúsított Szerhij N. 2025 decembere óta az orosz hírszerző szolgálat megbízásából megfigyelt egy német személyt, aki drónok és drónalkatrészek ukrajnai szállításával foglalkozott. A célszemélyről információkat gyűjtött az interneten, annak munkahelyét filmre vette.
Forrás: Ukrinform
Nyitókép: illusztráció, UNIAN/ua.depositphotos.com