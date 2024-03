Miért veszélyesebb az alkohol a nőkre?

Múlt pénteki közleményében arra szólította fel a nemzeti kormányokat az Egészségügyi Világszervezet (WHO), hogy alkoholpolitikájuk kialakításakor vegyék figyelembe a nemi sajátosságokat. Az alkoholgyártók marketingtevékenysége ugyanis egyre inkább a nőket célozza, akikre nézve nagyobb egészségügyi kockázatokat hordoz magában az alkoholfogyasztás.

A WHO szerint meggyőző tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy a nőket és a kisebbségi csoportokat eltérően érintik az alkoholhoz fűződő veszélyek, mint általában véve a férfiakat. Eközben az iparági szereplők egyre kifinomultabb technikákkal szabják rá marketingkampányaikat a különböző nemekre – írja a Reuters hírügynökség. „Ennek ellenére az alkoholkereskedelem és -fogyasztás törvényi szabályozása zömében továbbra is gendervak” – hangsúlyozza a genfi székhelyű szervezet, hozzátéve, hogy a világ kormányainak a genderkérdést is figyelembe kellene venniük, amikor kidolgozzák a vonatkozó törvényi keretet.

Az alkoholipar szereplői egyre gyakrabban alkalmaznak nemi alapú megközelítést abban, ahogyan igyekeznek megszólítani a vásárlóikat. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a kormányzati szervek is tartani tudják a lépést a változó marketingstratégiákkal. A WHO rámutat, hogy a gyártók különféle eszközökkel mind jobban célozzák a nőket, kezdve a csomagolástól egészen az olyan reklámokig, amelyek például a feminizmus és a női barátság témáját dolgozzák fel. Afrikában és Indiában például édesített italokkal próbálják elnyerni a nők tetszését, amelyeket a marketing oldaláról a szabadság és autonómia megtestesítőiként tüntetnek fel.

Persze férfiak számára is készülnek specifikus hirdetések. Ezek főként a hagyományos értelemben vett maszkulinitást jelenítik meg. Emiatt a férfiak esetében magasabb a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, az alkoholproblémák kialakulása és az agresszív vagy kockázatos viselkedés veszélye. A nők viszont alacsonyabb alkoholbevitel esetén is komoly egészségügyi kockázatokkal néznek szembe. Egyes kutatások például kimutatták, hogy náluk gyorsabban kialakul alkoholfüggőség, illetve a nők többet szenvednek az alkohol okozta másodlagos veszélyektől, azaz a partnerük, családtagjaik és mások alkoholfogyasztása miatt.

A WHO közleménye arra is kitért, hogy az LMBTQ közösség tagjait szintén eltérő kockázatok fenyegetik. Az érintettek gyakran több alkoholt fogyasztanak és több problémájuk akad a szerhasználatból, mint a ciszgender és heteroszexuális embereknek. A világszervezet mindezeken felül felhívja a figyelmet, hogy az alkoholfogyasztás több mint kétszáz betegség és sérülés ismert kockázati tényezője, beleértve rosszindulatú daganatokat, a májzsugort és szív-érrendszeri megbetegedéseket egyaránt.

Forrás: hazipatika.com