Női ciklus: ha ezt tapasztalod, mindenképp fordulj orvoshoz

Mikor jön el az a pont, amikor fel kell keresni az orvosunkat? Milyen jelek utalhatnak arra, hogy baj van? Mi állhat a cikluszavar hátterében?

Egy női menstruációs ciklus általában 28 napos, de ha többször is előfordul, hogy 21 napnál gyakrabban, esetleg 35 napnál ritkábban jelentkezik a menzeszünk, akkor cikluszavarral lehet dolgunk. Olyankor is érdemes kivizsgáltatni magunkat, ha túl erős és fájdalmas a vérzés, vagy ha 3 hónapnál hosszabb ideig marad ki. Ebben az esetben ki kell zárni a terhességet, és az is előfordulhat, hogy a változókor miatt jelentkezik ritkábban a menstruáció.

Mire figyeljünk?

A menstruációs vér színe, szaga, állaga, mennyisége mindenkinél más, de ha eltér a megszokottól, keressük fel a nőgyógyászunkat!

Ha kifejezetten bűzös lesz, akár nemi úton terjedő betegség is állhat a háttérben.

A pirosas, narancssárgás árnyalat bakteriális fertőzést jelezhet.

A vizesen rózsaszín váladék esetében vashiányt, vérszegénységet feltételezhetünk.

Ha túl rövid a két menzesz között eltelt idő

Ha rendszeresen 28 napnál rövidebb időtartam telik el két menstruáció első napja között, ugyancsak forduljunk orvoshoz, mert a gyakori vagy nagy mennyiségű vérveszteség vérszegénységhez vezethet. A háttérben állhat hormonzavar, valamilyen gyulladás, de jó- vagy akár rosszindulatú daganat is.

Ha túl ritkán menstruálunk

A túl ritka menstruáció arra utal, hogy nem következik be szabályos módon peteérés és tüszőrepedés.A ritkán menstruáló nők nem, vagy csak nagyon nehezen esnek teherbe. A jelenség hátterében a hormonális rendszer valamiféle zavara állhat, amelyet alapos kivizsgálás után általában gyógyszeresen kezelnek.

Ha rendszertelen a vérzésünk

A rendszertelen vérzés a korai menopauza jele is lehet. A ciklus ilyenkor teljesen felborul, fokozott vérzéssel is járhat, de olyan is előfordulhat, hogy a menzesz valamennyi tünetét produkálja a szervezet, mégsincs vérzés. A korai menopauza a cukorbeteg nőknél nagyon gyakori. Rendszertelen vérzést okozhat a PCOS (policisztás ovárium szindróma) is, amely rendkívül összetett, nőgyógyászati-belgyógyászati-endokrinológiai kórkép, amelyet alaposan ki kell vizsgálni. De a szabálytalan menstruáció a pajzsmirigy működési zavarainak, különböző gyulladásoknak és daganatoknak is lehet tünete.

Ha túl erős a menstruációnk

A korábbiaktól eltérő módon megnyúlt idejű, fájdalmas görcsökkel járó, erősebb vérzés esetén mindenképpen valamilyen nőgyógyászati problémára kell gyanakodnunk. A hátterében állhat mióma, azaz a méh simaizomszövetén keletkező jóindulatú sejtburjánzás, de rosszindulatú daganat is, például a méhizom vagy a méhnyálkahártya rákos megbetegedése. Jelezhet pajzsmirigyproblémákat, endometriózist, de kiválthatja méhen belüli fogamzásgátló eszköz is.

Forrás és nyitókép: házipatika.com