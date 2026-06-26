Hőguta vagy hőkimerülés?

A tartós nyári hőség komoly megterhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos időben felismerni a hőkimerülés és a hőguta tüneteit. Míg a hőkimerülés megfelelő ellátással általában gyorsan rendeződik, a hőguta életveszélyes állapot, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel.

A hőkimerülés leggyakoribb jelei közé tartozik az erős izzadás, a fejfájás, a szédülés, a hányinger, az izomgörcsök, a szapora pulzus, valamint a fokozott szomjúság és a 38 Celsius-fok feletti testhőmérséklet. Kisgyermekeknél a szokatlan bágyadtság és aluszékonyság is figyelmeztető jel lehet.

A hőguta ennél jóval súlyosabb állapot. Ilyenkor a testhőmérséklet 40 Celsius-fok fölé emelkedhet, az érintett zavarttá válhat, légszomj, erős fejfájás, kipirult bőr, hányás, görcsroham, sőt eszméletvesztés is jelentkezhet. Jellemző tünet az is, hogy a szervezet már nem képes izzadással hűteni magát.

Hőkimerülés esetén a legfontosabb, hogy az érintettet mielőbb hűvös, árnyékos helyre vigyék, lazítsák meg a ruházatát, hűtsék a testét hideg borogatással vagy vízpermettel, valamint gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról. Amennyiben az állapota fél órán belül nem javul, vagy a hőguta tünetei jelentkeznek, haladéktalanul mentőt kell hívni.

A szakemberek szerint a megelőzés a leghatékonyabb védekezés.

A legmelegebb órákban érdemes kerülni a megterhelő fizikai munkát, elegendő folyadékot fogyasztani – elsősorban vizet –, könnyű, szellős ruházatot viselni, és lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös helyen tartózkodni. A hőség okozta rosszullétek többsége megfelelő elővigyázatossággal megelőzhető.

A hazipatika.com cikke nyomán

Nyitókép: illusztráció

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