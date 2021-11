Hogyan szabadulhatunk meg az orrdugulástól?

Bár vannak az orrdugulásnál zavaróbb és komolyabb tünetek is, hosszú távon azért sok kellemetlenséget tud okozni, így ajánlott minél hamarabb megszabadulni tőle. Ehhez azonban tudni kell, mi áll a hátterében.

Ha be van dugulva az orrunk, akkor a szánkon át veszünk levegőt. Ez azért probléma, mert ilyenkor az orr szűrő, melegítő és nedvesítő hatása nem érvényesülhet, és a légutakba jutó tisztítatlan, hidegebb, szárazabb levegő számos probléma forrása lehet. Hosszabb ideig fennálló orrdugulás esetén akár krónikus alsó légúti megbetegedés is kialakulhat, és mivel a gátolt orrlégzés miatt az orrmelléküregek is rosszul szellőznek, visszatérő fejfájást, szaglásromlást, középfülgyulladást és halláscsökkenést tapasztalhatunk. A health.com gyűjtése alapján összeszedtük, melyek az orrdugulás leggyakoribb okai, és olyan módszereket is ajánlunk, amelyek segíthetnek a szimptóma megszüntetésében.

Allergia

Az orrdugulás egyik valószínű oka a légúti allergia, amely azimmunrendszerfokozott reakciója az allergénekre (poratka, pollenek, házi por, penészgomba stb.). Az orrdugulás mellett olyan jellemző tünetek figyelmeztethetnek arra, hogy allergiásak vagyunk, mint az orrviszketés, orrfolyás, köhögés és a gyakori tüsszentés. A szimptómáktól úgy a legegyszerűbb megszabadulni, hogy utánajárunk, pontosan mire vagyunk allergiásak, és igyekszünk elkerülni a “bűnösöket”. Szintén segíthetnek az antihisztaminok, illetve a különféle orrspray-k, orrcseppek. Ezek használatával kapcsolatban azonban mindenképpen konzultáljunk szakorvossal, aki segít kiválasztani a megfelelő készítményeket, és az alkalmazásukat illetően is hasznos tanácsokkal lát el.

Nátha, influenza

Náthára, influenzára szintén gyanakodhatunk, ha bedugul az orrunk. A két betegséget egyaránt vírusok okozzák, és a tüneteik is nagyon hasonlóak, de van egy fő különbség: az influenza súlyosabb a náthánál, nehezebb belőle kilábalni, és veszélyes szövődményeket is okozhat. A nátha az orrdugulás mellett hőemelkedéssel, enyhe fejfájással, köhögéssel, tüsszögéssel, torokfájással jár. Általában pár napig tart, gyógymód pedig nincs rá, csupán a panaszokat lehet csillapítani sok folyadék fogyasztásával, pihenéssel, vény nélkül kapható szerekkel. Az influenzánál is megvannak a náthánál említett szimptómák, de komolyabb formában (több napig tartó láz, görcsösfejfájásstb.) jelentkeznek, emellett izom- és ízületi fájdalmakkal, emésztőrendszeri panaszokkal is számolni kell. Az influenza kezelésénél szintén fontos az ágynyugalom, a pihenés, illetve a sok folyadék fogyasztása. A súlyos tüneteket mutató, de szövődménymentes betegek paracetamolt, aszpirint, ibuprofent vagy naproxent szedhetnek.

Orrsövényferdülés

Előfordulhat, hogy az orrdugulás hátterében orrsövényferdülés áll. A panasz azzal magyarázható, hogy az orrsövény ferdesége megváltoztatja, gátolja az orr szellőzését, a szűkebb oldalon a levegő áramlása lecsökken, az orrlégzés romlik. Az orr ennek következtében eldugulhat, de orrváladékozást, krónikus orrmelléküreg-gyulladást, fejfájást is tapasztalhat a beteg. Az orrsövény egyébként az orrüreget két részre osztó, elülső részén porcos, hátsó részén csontos alapú képződmény, amelynek alaki eltéréseit, deformitásait nevezzük összefoglalóan orrsövényferdülésnek. Előidézheti fejlődéstani ok, de az orr traumás sérülései is. Műtéttel szerencsére korrigálható.

Orrpolip

Ijesztően hangzik, de arra is van esély, hogy orrpolip miatt van eldugulva az orrunk. Az orrpolipok az orrmelléküregekben, néha az orrkagylókon képződő kocsonyás nyálkahártya-képződmények, amelyek általában mindkét orrüregben, gyakran többszörösen fordulnak elő. Bár az esetek többségében nem járnak fájdalommal és nem véreznek, mivel azonban elzárják a melléküregek kivezető nyílását, az orrjáratokat és az orrüreg hátsó, csontos szélű nyílását, így akadályozzák az orrlégzést, és az érintett szaglása is romlik. Fontos tudni, hogy aki cisztás fibrózisban vagy asztmában szenved, annál nagyobb eséllyel alakul ki orrpolip. Kisméretű polipok esetén hatásos lehet a gyógyszeres kezelés – helyi szteroid orrspray vagy szájon át szedhető szteroid tabletta -, ha azonban ez nem jár eredménnyel, vagy például nagyobb méretűek a polipok, sebészileg kell azokat eltávolítani.

Forrás: hazipatika.hu