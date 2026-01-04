A PCOS egy összetett, de kezelhető állapot. Bár tünetei sokfélék és gyakran alattomosan jelentkeznek, időben felismerve és megfelelően kezelve jelentősen csökkenthetők a panaszok és a hosszú távú kockázatok.

A policisztás ovárium szindróma (PCOS) az egyik leggyakoribb hormonális-anyagcsere eredetű probléma a fogamzókorú nők körében, mégis sokan évekig élnek együtt a tüneteivel anélkül, hogy tudnák, mi áll a panaszaik hátterében. A PCOS lényege, hogy a petefészkek működése és a hormonháztartás egyensúlya felborul, ami kihat a menstruációs ciklusra, a bőrre, a testsúlyra, sőt az általános egészségi állapotra is.

A petefészkekben gyakran apró, éretlen tüszők jelennek meg, amelyek nem jutnak el az ovulációig, így elmaradhat a rendszeres peteérés. Mindehhez sokszor inzulinrezisztencia és genetikai hajlam társul – vagyis a PCOS nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező együttese alakítja ki.

Milyen tünetek utalhatnak PCOS-re?

A PCOS sokszínű betegség, így két érintett nő ritkán tapasztal pontosan ugyanolyan tüneteket. Vannak azonban jellegzetes jelek, amelyek már korán felhívhatják a figyelmet arra, hogy érdemes kivizsgálásra menni.

A leggyakoribb panasz a szabálytalan vagy ritka menstruáció, ami a rendszertelen peteérés következménye. Előfordulhat, hogy valaki csak néhány alkalommal menstruál egy évben, vagy a ciklusok kiszámíthatatlanok, hosszan elhúzódnak.

Sokaknál jelenik meg a férfihormonok túlsúlyára utaló tünet, például fokozott szőrnövekedés az arcon és a testen, makacs akné, zsíros bőr. Vagy épp ellenkezőleg: hajritkulás, hajhullás.

A PCOS gyakran társul hízással, különösen a has körüli területen. Ennek oka többnyire az inzulinrezisztencia, ami megnehezíti a fogyást és hajlamosít a súlygyarapodásra. Előfordulhat még bőrelszíneződés a nyakon vagy a hónaljban, bőrkinövések megjelenése, illetve kellemetlen menstruációs görcsök is.

A tünetek sokfélék lehetnek, és nem feltétlenül jelentkezik mindegyik, ezért a PCOS diagnózisa könnyen késhet – írja a Cleveland Clinic.

Milyen szövődményekkel járhat, ha kezeletlen marad?

A PCOS nemcsak kellemetlen tüneteket okozhat, hanem hosszú távon komoly egészségi kockázatokat is rejt. Ezek közül az egyik legfontosabb a termékenység csökkenése. Ha a peteérés rendszertelen vagy elmarad, nehezebb teherbe esni, és a kezelést gyakran épp a gyermekvállalás terve kapcsán kezdik el – írja a Healthline.

Terhesség esetén megnő a terhességi cukorbetegség, a magas vérnyomás, illetve a vetélés és a koraszülés kockázata is.

A PCOS-t gyakran kíséri inzulinrezisztencia, amely idővel 2-es típusú cukorbetegséghez, metabolikus szindrómához és szív- és érrendszeri betegségekhez vezethet. Ezért is kiemelten fontos a rendszeres orvosi kontroll és az időben megkezdett kezelés.

A tartós hormonális zavar hatással van a méh nyálkahártyájára is: a rendszertelen menstruáció miatt a nyálkahártya túlburjánzhat, ami hosszabb távon növeli a méhtestdaganat kockázatát.

Gyakoriak lehetnek alvási problémák, alvási apnoe, hangulatzavarok, szorongás és depresszió – a tünetekkel való együttélés gyakran érzelmileg is megterhelő.

Mit lehet tenni a tünetek enyhítéséért?

A PCOS megállapításához általában három területet vizsgál az orvos: a menstruációs ciklust, az androgénszinttel kapcsolatos tüneteket, illetve az ultrahangos eltéréseket. Vérvizsgálattal ellenőrzik a hormonszinteket, a vércukrot és az inzulinterhelést, valamint kizárnak más hormonális problémákat is.

A PCOS kezelése minden esetben személyre szabott, de van néhány alapelv, amely szinte minden érintettnél segít. Az egyik legfontosabb a testsúly rendezése – már néhány százaléknyi fogyás is javíthatja az inzulinérzékenységet és újraindíthatja az ovulációt. Szükség esetén az orvos inzulinérzékenységet javító gyógyszert, ciklusszabályozó hormonkezelést vagy az androgénszint csökkentését célzó terápiát is javasolhat. A rendszeres kontrollvizsgálat pedig kulcsfontosságú a szövődmények megelőzéséhez.

