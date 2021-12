Probiotikumok: csodaszerek vagy sem?

A hangzatos ajánlásokat leszámítva a probiotikumok nem csodaszerek, de az egészséges étrendhez hozzáadva hatékonyan segíthetik megőrizni a bélrendszer egészségét.

A probiotikumok olyan mikroorganizmusok, amelyeket az emésztőrendszer egészségének javítása érdekében fogyasztunk. Gyakran “jó baktériumoknak” nevezik őket, amelyekből amúgy is nagyjából 400-500 faj tanyázik a szervezetben egy egészséges ember esetén. Közülük a legjelentősebbek a Lactobacillus, a Streptococcus, a Bifidobacterium, a Bakteroides, az Eubacterium, az Enterococcus, az Escherichia, a Veillonella, a Clostridium, a Proteus, a Pseudomonas és a Staphylococcus baktériumnemzetségekhez, illetve a sarjadzó- és a fonalgombákhoz tartozó fajok. Kiegyensúlyozatlan étrend és emésztés esetén – például betegség, egyes antibiotikumok szedése, helytelen táplálkozás vagy a rossz baktériumok túlszaporodása miatt – felborulhat az emésztőrendszer egyensúlya, ami további problémákat okozhat. Például bőrtüneteket (ekcéma, kiütések), allergiás panaszokat, emésztőrendszeri zavarokat (hasmenés, puffadás, székrekedés), de akár korpásodást és hajhullást, alvászavart is.

A probiotikumok előnyei

Noha további kutatásokra van szükség a probiotikumokkal kapcsolatban, szakértők szerint néhány előnyük már tudományos bizonyítást nyert. Ilyen például, hogy a probiotikumok segíthetnek megelőzni vagy kezelni a fertőzések vagy antibiotikumok által okozott hasmenést. Továbbá enyhíthetik az irritábilis bél szindróma tüneteit és erősíthetik az immunrendszert.

A probiotikumok mellékhatásai

A probiotikumok fogyasztása teljesen biztonságos az egészséges felnőttek számára. Ha mellékhatások jelentkeznek, azok általában enyhe emésztési problémákat, például gázképződést okoznak. Csakúgy, mint bármely új gyógyszer vagy étrend-kiegészítő szedésénél, konzultáljunk orvosunkkal a probiotikumkúráról annak megkezdése előtt. Ez a tanács különösen fontos azok számára, akiknek legyengült az immunrendszerükó, mert egyes extrém esetekben a probiotikumok szövődményeket, fertőzést is okozhatnak.

Probiotikumok az élelmiszerekben

Nem feltétlenül kell étrend-kiegészítőt szednünk ahhoz, hogy szervezetünkbe probiotikumokat vihessünk be, hiszen sok élelmiszer tartalmaz ilyeneket. Probiotikumban gazdag élelmiszer például a joghurt, a kefir, a savanyú káposzta és általában a savanyúságok. A bennük található hasznos baktériumkolónia jótékonyan vonja be a bélnyálkahártya felszínét, szabályozza a nyálkahártyát alkotó sejtek fejlődését, továbbá közreműködik a rövid szénláncú zsírsavak termelésében is.

A probiotikum kiválasztása

Bár számos előnnyel jár, ha probiotikumokat adunk az étrendünkhöz, nem mindegy, hogy melyiket választjuk. Mindegyiknek megvan a maga előnye, ezért nincs mindenkire érvényes ajánlás. Vagy magunknak kísérletezzük ki, hogy melyik a legmegfelelőbb termék számunkra, vagy orvosi segítséget kérünk. A probiotikumok tárolásakor ügyeljünk a megfelelő hőmérsékletre, szükség esetén hűtsük le azokat. Mindig ellenőrizzük a probiotikumok lejárati idejét. Próbáljunk ki többféle terméket, hogy megtudjuk, melyik felel meg az egyéni igényeinek. Ne feledjük, az étrend-kiegészítők általában magasabb koncentrációban tartalmaznak probiotikumokat, mint például egy dobozos joghurt. Ugyanakkor egy egészséges ember számára utóbbi fogyasztása is elegendő naponta egyszer, kiegyensúlyozott étrend mellett.

Egészséges étkezéssel együtt

A probiotikumok fogyasztása akkor a leghatékonyabb, ha amúgy is egészségesen étkezünk, vagyis minél több tápanyagban és rostbangazdag élelmiszert fogyasztunk. Például sok gyümölcsöt, zöldséget és teljes kiőrlésű gabonát. A probiotikumoknak eleve rostra van szükségük ahhoz, hogy egészségesen és kiegyensúlyozottan növekedjenek a bélrendszerben. Segítségükkel akár folyamatosan is támogatható az emésztés és az immunrendszer. Az antibiotikumos kúrák mellett pedig egyenesen ajánlott a szedésük, akár ételek, akár táplálék-kiegészítők formájában.

Forrás: hazipatika.hu