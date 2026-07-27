Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy férfi Nagybaktán

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy férfi a Beregszászi járási Nagybaktán, miután forró gőz érte a felsőtestét. A helyszínre rövid időn belül kiérkezett a mentőszolgálat beregszászi állomásának 600-as számú egysége.

A mentősök elsőként felmérték a sérült állapotát, megállapították az égési sérülések kiterjedését és súlyosságát, majd az előírásoknak megfelelően ellátták. A sérült testrészeket hűtötték, fájdalomcsillapítást alkalmaztak, végül steril kötéssel látták el az égési sebeket.

Miután a férfi állapotát stabilizálták, sürgősen kórházba szállították további kezelésre.

A mentőszolgálat emlékeztet: forró gőz okozta égési sérülés esetén az érintett bőrfelületet haladéktalanul, legalább 10–15 percen át hűvös (nem jeges) folyó vízzel kell hűteni, majd értesíteni kell a mentőszolgálatot a 103-as segélyhívó számon.

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