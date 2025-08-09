Együnk szedret memóriánk javítására

A szeder fogyasztásának amellett, hogy finom, számos egészségügyi hatása is van. Nemcsak a rákbetegségek kockázatát csökkenti, de szabályozza a vérnyomást is.

A szeder (Rubus) a rózsafélék családjának Rosoideae alcsaládjába tartozó növénynemzetség. Népies magyar nevei a szederje, szedernye, fekete málna. Csak Európában több mint 2000 fajta található.

Honnan ered?

Európa, Észak-Afrika, Elő-Ázsia és Észak-Amerika mérsékelt zónáiban honos. Az Antarktisz kivételével szinte minden földrészen megtalálható. Általában a hűvösebb vidékeken nő, a napos helyektől a félárnyékosig bárhol előfordul, így világos erdőkben, illetve azok szélén, valamint mész- és nitrogén gazdag talajon.

Gazdag vitaminokban

A szeder kimagasló A-, C- és E-vitamintartalommal rendelkezik. Gyümölcse, levele tanninokban (csersavakban) igen gazdag. Számos fajt gyógynövényként használnak, mivel a tanninnak összehúzó tulajdonsága van, ami védi a hajszálereket. Baktériumölő hatása szintén ismert.

Élettani hatása

Gazdag vitamintartalmának köszönhetően erősíti a szervezet védekezőképességét. A vírusok és baktériumok elleni küzdelemben értékes ásványi sói és gyümölcssavai is szerepet játszanak. Rostjai elősegítik az emésztést.

Mélykék színe magas antocián-tartalmáról árulkodik: az ismert antioxidáns-vegyület mérsékli a szabadgyökök káros hatását, s így csökkenti a rákbetegség kockázatát. Az antocián ezen kívül gyulladásgátló, érvédő hatású, javítja az emlékezőképességet és szabályozza a vérnyomást .

A gyümölcsből főzött lekvár enyhe hashajtóként alkalmazható. Leve nyugtatja a gyomrot, vese- és hólyagpanaszokra javasolt. A leveléből készült tea vízhajtó, izzasztó hatású. Torok- és szájöblítésre is használható.

Hogyan használhatjuk fel?

Mindig az érett, nagy szemű szedret válasszuk, és ne tartogassuk sokáig, csak 2 napig tárolható. Élvezhetjük frissen is, de pompás zselék, lekvárok, ízletes piték, gyümölcstorták és meglepően frissítő borok készíthetők belőle. A magtalan szedret gazdag, fanyar íze miatt, a tőzegszedret pedig édes-savanyú íze, és kiváló fagyaszthatósága miatt kedvelik jobban.

A szedret az európaiak, nemcsak mint táplálékot, hanem mint gyógyszert is használták. Vastag és tüskés vesszői miatt pedig betolakodók távol tartására ültették.

Forrás: hazipatika.com