Hirtelen nyár: szervezetünk reakciója a felmelegedésre

Az egész április, valamint a május első hete is még igen hűvös volt, a napokban viszont már akár 30 Celsius-fokot is mutathatnak a hőmérők. Ez elsőre még jól is hangozhat, a szervezetünket azonban jelentősen megterhelheti a gyors melegedés.

A hűvös tavasz után május közepén hirtelen beköszöntött a korai nyár, és a legmelegebb órákban akár 30 Celsius-fokot is mérhetünk. Ez azért lehet problémás, mert a szervezetünk még nem alkalmazkodott ehhez az időjáráshoz, ezért jobban kell figyelnünk a meleg szervezetünkre gyakorolt hatásaira – hívta fel a figyelmet oldalán a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

A hirtelen jött felmelegedés különösen veszélyes lehet a krónikus betegekre és az idősekre, de fokozottan vigyázni kell a gyerekekre is. A nagy meleg azonban még az egészséges felnőttek szervezetét is megterhelheti. Fontos tehát, hogy alkalmazkodjunk a forró napokhoz.

Az NNK azt tanácsolja, hogy ezekben a napokban is öltözködjünk rétegesen, hiszen reggelenként még hűvösebb az idő. A déli órákat hűvösebb, árnyékos helyeken töltsük, vagy ha ez nem megoldható, 11 és 15 óra között akkor se töltsünk 10-15 percnél több időt a napon. Ha mégis ennél hosszabb ideig tartózkodunk a szabadban, használjunk a bőrtípusunknak megfelelő fényvédőkrémet, valamint öltözködjünk úgy, hogy minél jobban megvédjük bőrünket az intenzív napsugárzástól.

Az elegendő folyadék fogyasztásáról se feledkezzünk el. A melegebb napokon igyunk a szokásosnál több vizet. Különösen ügyeljünk a csecsemők és kisgyermekek megfelelő hidratáltságára, gyakran kínáljuk meg őket folyadékkal.

Forrás: hazipatika.com