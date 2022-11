Szívbarát ételek

Finomak és támogatják a szívünk egészségét – mutatjuk, milyen ételek kerüljenek ősszel a tányérunkra.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tavaly év végén tette közzé Globális Egészségügyi Becslését, amelyből kiderült, hogyan alakult a betegségek és sérülések okozta halálozás és morbiditás az elmúlt két évtizedben. Az adatok alapján a legtöbb emberéletet a különféle szívbetegségek követelték: az elhunytak száma 2000 óta több mint 2 millióval, közel 9 millióra nőtt.

Szívünk egészségének megőrzése érdekében számos dolgot tehetünk. Az „óvintézkedések” közül az egyik legfontosabb, hogy figyeljünk oda arra, mit eszünk. Kutatások szerint a növényi alapú étrend például kifejezetten jótékony lehet, ha a szívbetegségek kockázatának csökkentése a cél. „A növények nemcsak vitaminokkal és ásványi anyagokkal vannak tele, hanem olyan tápanyagokat is tartalmaznak, mint a fitokemikáliák, amelyek gyulladás- és koleszterincsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek” – idézi Mary Finckenor dietetikust az Everyday Health cikke. A lap gyűjtése alapján bemutatjuk, milyen szívbarát finomságokat érdemes előnyben részesíteni idén ősszel.

Kelbimbó

A kelbimbót elsősorban azért javasolt fogyasztani, mert gazdag antioxidánsokban. Az antioxidánsok mérséklik a szervezetben lévő gyulladásokat, amelyek számos betegség, így a szívbetegségek kialakulásának hátterében is állhatnak. A kelbimbó ráadásul kiváló rostforrás is. A rostdús ételek segítenek a vércukor- és koleszterinszint, valamint a testsúly normalizálásában, csökkentve ezáltal a szívbetegségek vagy éppen a cukorbetegség rizikóját.



Tipp: Pároljuk meg a kelbimbót, majd serpenyőben pirítsuk meg – a baconnel például remek párost alkotnak. Úgy is finom, ha salátába reszeljük, extra ízt ad a fogásnak.

Brokkoli

A brokkoliban szintén rengeteg rost van: az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) szerint egy csészényi adag fedezi a napi rostszükséglet 10 százalékát, emellett 2 g fehérjét is tartalmaz. Meg kell említeni továbbá, hogy a brokkoli ásványi anyagokban és vitaminokban is bővelkedik: van benne kálium, kalcium, magnézium, nátrium, vas, cink és foszfor, illetve C-, B1-, B2-, B6- és E-vitamin is.

Tipp: Sütve, párolva vagy grillezve – a brokkoli mindenhogy működik.

Édesburgonya

Az édesburgonya tele van gyulladáscsökkentő hatású béta-karotinnal, emellett káliumot is rejt, amely ásványi anyagról ismert, hogy nélkülözhetetlen a szív egészséges működéséhez. Erről az élénk színű zöldségről azt érdemes még tudni, hogy bővelkedik antioxidánsokban és rostokban, és mivel alacsony a glikémiás indexe, akár cukorbetegek is fogyaszthatják.

Tipp: Az édesburgonya sütve nagyon finom, a legjobb eredmény érdekében tegyünk rá chiliport és olívaolajat.

Gránátalma

Az édesburgonyához hasonlóan a gránátalma is jó káliumforrás, ezenfelül ellagsav is található benne, egy olyan mikrotápanyag, amely segít megakadályozni a koleszterin felhalmozódását az artériákban. Kiemelendő ugyanakkor, hogy a gránátalma befolyásolhatja egyes gyógyszerek hatását, így fogyasztása előtt érdemes egyeztetni kezelőorvosunkkal.

Tipp: A gránátalma magjai remekül illenek zabkásába, joghurtba, salátába, de akár a guacamoléba is tehetünk belőlük.

Alma

Az alma több olyan vegyületet is tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a szív egészséges működéséhez. Van benne például kvercetin, ami egy természetes gyulladáscsökkentő, és segít a vérrögök kialakulásának megelőzésében. Oldható rostokat és polifenolokat ugyancsak rejt: előbbiek a koleszterinszintet, utóbbiak a vérnyomást szabályozzák.

Tipp: Az almát fogyaszthatjuk nyersen, de meg is süthetjük egészben vagy szeletelve. Mogyoróvajjal és egy csipet fahéjjal egészséges és laktató nassolnivaló.

Sütőtök

A sütőtökben káliumot, antioxidánsokat, valamint A- és C-vitamint is találunk – ezek kulcsfontosságú tápanyagok a szív egészsége szempontjából. Az USDA adatai szerint egy csésze főtt sütőtök a napi kálium- és C-vitamin-szükséglet 12 százalékát, míg az A-vitamin-igény 100 százalékát fedezi. Nem érdemes kidobni a sütőtök magját sem: kutatási adatok alapján antioxidánsok, cink, magnézium, vas, fehérje és egészséges zsírok rejtőznek benne, amelyek támogatják a szívet.

Tipp: A sütőtök legnépszerűbb elkészítési módja, ha durvább darabokra vágjuk és megsütjük a sütőben. Ezen kívül krémlevesként is nagyon finom. A magját fogyaszthatjuk önmagában rágcsálnivalóként, de tehetjük salátákba, smoothie-kba is.

Forrás: hazipatika.com

Fotó: Getty Images