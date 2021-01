Szlovák egészségügy-miniszter: fokozatosan javul a járványhelyzet az országban

Fokozatosan javul a járványhelyzet Szlovákiában, a jelenlegi helyzet azt jelzi, hogy az ország már túl van a koronavírus okozta járvány második hullámának csúcspontján – jelentette be Marek Krajcí szlovák egészségügy-miniszter pozsonyi sajtótájékoztatóján pénteken.

A tárcavezető – a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint – azt mondta: várakozása szerint javulni fog a helyzet a kórházakban, és várhatóan két héten belül sikerül egy fokozattal javítani a járványhelyzet súlyosságát jelző mutatón.

Hozzátette: amennyiben a jelenlegi “jó trend” tartósnak mutatkozik, februárban az oktatási intézmények egy része már látogathatóvá válna, és bővülhetne azoknak az üzleteknek a köre, amelyek nyitva tarthatnak, igaz utóbbiakba csak negatív teszteredmény felmutatása után lehetne belépni. Jelenleg a korlátozások miatt csak az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, drogériák, benzinkutak és más, kiemelt fontosságú intézmények tarthatnak nyitva. Marek Krajcí az aktuális járvány-adatokat ismertetve elmondta: a kór terjedési mutatója – azaz egy fertőzött személytől átlagosan hány másik fertőződik meg – már 1 alatt van, s átlagban naponta 94-en vesztik életüket a vírus okozta betegségben. Rámutatott: a járvány terjedése szempontjából legkritikusabb helyzetben lévő járások többségében az elmúlt héten javulást tapasztaltak, jelenleg a legrosszabb mutatókkal az ország déli részén található dunaszerdahelyi, nagyszombati és galgóci járások rendelkeznek.

A Szlovákiában is december végén megkezdett oltási program kapcsán hozzáfűzte: eddig közel 90 ezer személyt oltottak be. Igor Matovic szlovák miniszterelnök kabinetjének múlt heti döntése alapján hétfőn újabb – a tavaly novemberihez hasonló – általános országos tesztelés kezdődött, amely a tervek szerint január 26-ig tart. A négypárti szlovák kormánykoalíció pártjait és a szakértőket is megosztó tesztelés elvben “önkéntes” , ugyanakkor január 27-től február 7-ig a negatív Covid-teszttel nem rendelkezőkre kijárási korlátozások vonatkoznak majd. A legfontosabb korlátozás, hogy a tömeges tesztelést követő tizenkét napos időszakban csak negatív teszteredmény birtokában lehet majd munkába menni.

A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ pénteken közzétett adatai szerint csütörtökön több mint 11 ezer PCR típusú tesztet végeztek Szlovákiában, s ezek alapján közel 1785 új fertőzöttet regisztráltak. A pozitívnak talált PCR-tesztek heti átlagos aránya a múlt heti 23 százalékról 19 százalékra csökkent.

Szlovákiában az újonnan regisztrált fertőzöttek száma október közepén ugrott meg, december elején tovább emelkedett a napi esetszám, s az év végi átmeneti csökkenés után, az új év első két hetében napi 3 ezer felett mozgott az új esetek egy hétre számolt napi átlaga, majd enyhe mértékű, de fokozatos csökkenésbe kezdett. Az országban a kór tavaszi megjelenése óta PCR-teszttel mintegy 233 ezer személynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, és eddig már több mint 1 millió 658 ezer ilyen típusú vírustesztet végeztek. A gyógyultnak nyilvánítottak száma több mint 183 ezer. Jelenleg 3078 fertőzöttet kezelnek kórházban. Hivatalos források 3894 halálesetet tulajdonítanak a kórnak, ez a szám csütörtökön 93-mal emelkedett.

Forrás: mti.hu