A legjobb teafajták torokfájás enyhítésére

Ha fájni kezd a torkunk, akkor a legtöbbünknek az egyik első gondolata, hogy készítünk egy forró teát. Ez nagyon is jó ötlet, főleg akkor, ha tudjuk, hogy milyen teákat érdemes leginkább fogyasztani olyankor, ha torokfájással, torokkaparással küzdünk.

Milyen teát igyunk, ha fáj a torkunk?

A zöld tea kutatások szerint gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, amely segíthet csökkenteni a torokban lévő szövetek duzzanatát, és enyhítheti a torokkaparást is. Ízesíthetjük mézzel és citrommal.

A fekete tea nemcsak reggeli ébresztő italnak remek, de a benne lévő összetevők gyulladáscsökkentő hatásúak is, és a fájdalmat is képesek enyhíteni. Ezt a teafajtát gargarizálásra is sikerrel használhatjuk torokfájás esetén.

A borsmentatea mentolos íze sokaknak esik jól, ha fáj a torkuk, ami nem véletlen, mert a mentolnak gyulladáscsökkentő hatása is van. Ugyanakkor nem szabad túlzásba vinni a fogyasztását, mert egyben ki is száríthatja a szöveteket.

Az édesgyökértea medvecukkora emlékeztető íze is népszerű, és bár a legtöbben gyomorégés esetén isszák, a torokfájás ellen is bevethető. Antibakteriális és vírusölő hatása is van.

A kamillatea nagy klasszikus, ha nátháról, torokfájásról van szó, remekül enyhíti a torokkaparást és a köhögést is. A benne lévő antioxidánsok pedig segítenek az immunrendszerünknek abban, hogy hamarabb legyőzze a betegséget.

A gyömbérteát sem csak olyankor érdemes inni, ha megfájdult a hasunk. Fantasztikus gyulladáscsökkentő, és mézzel és fahéjjal ízesítve enyhíti a torokkaparást, és segít megerősíteni a testünk védekezőképességét is.

A kurkumatea azért nagyszerű választás, ha fájós torokkal ébredünk, mert antibakteriális és vírusölő hatása is van, emellett segít lehúzni a gyulladást, nyugtatja a torok nyálkahártyáját és még az immunrendszert is segít felturbózni.

A tulsiból (szent bazsalikom) készült teát az indiai népi gyógyászat már régóta használja különféle felső légúti megbetegedések kúrálására, legyen szó köhögésről, asztmáról, megfázásról vagy hörghurutról. Segít legyőzni a kórokozókat és enyhíti a kellemetlen kaparó érzést a torokban. A csipkebogyóteát is érdemes bőségesen fogyasztani, ha meghűltünk, vagy köhögünk, mert tele van C-vitaminnal és értékes antioxidánsokkal, és remek gyulladáscsökkentő.

Forrás: hazipatika.com