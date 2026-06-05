Tíz étel, amelytől csak még éhesebb leszel

Sok népszerű étel gyorsan elűzi az éhséget, de hamar vissza is hozza. Mutatjuk, melyek ezek, és mit érdemes választani helyettük.

Előfordul, hogy étkezés után alig egy-két órával ismét korogni kezd a gyomrunk, pedig úgy érezzük, eleget ettünk. Ennek hátterében gyakran nem az akaraterő hiánya áll, hanem az, hogy olyan élelmiszereket választottunk, amelyek nem biztosítanak tartós teltségérzetet. A finomított szénhidrátokban és hozzáadott cukrokban gazdag, fehérjében és rostokban szegény ételek gyorsan megemelik a vércukorszintet, majd annak visszaesése hamar újra éhséget válthat ki.

Ételek, amiktől csak éhesebbek leszünk – GALÉRIA

Alábbi galériánkban bemutatunk 10 olyan élelmiszert a BBC Good Food dietetikusok közreműködésével összeállított gyűjtése alapján, amelyek elfogyasztása után hamar újra megéhezik az ember. A szakértők azt is elárulták, milyen egészségesebb alternatívákkal érdemes kiváltani ezeket, ha hosszabb ideig szeretnénk jóllakottnak érezni magunkat.

Reggeliző kekszek: gyakran egészséges és praktikus választásként reklámozzák ezeket, valójában azonban sok közülük finomított szénhidrátokban és cukorban gazdag, miközben kevés fehérjét és rostot tartalmaz. Emiatt hirtelen emelik meg a vércukorszintet, ami rövid időn belül újra éhségérzetet okozhat. A szakértők szerint jobb megoldás a tejjel vagy joghurttal készített zabkása, illetve az előző este beáztatott zab. Bogyós gyümölcsökkel, diófélékkel és magvakkal kiegészítve lassabban emésztődik, így tovább biztosít teltségérzetet.



Cukros reggelizőpelyhek: sokszor jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmaznak. Mivel ezek az élelmiszerek általában kevés rostot és fehérjét tartalmaznak, nem képesek hosszú időre eltelíteni. A magas rosttartalmú gabonapelyhek, a natúr müzlik és a zabkásák egyaránt jobb választásnak számítanak. Tejjel, joghurttal és gyümölcsökkel kiegészítve sokkal kiegyensúlyozottabb reggelit adnak.

Sütemények: a torták, piskóták és más sütemények általában finomított lisztből, cukorból és zsiradékból készülnek. Bár gyors energiát adnak, fehérjében és rostban szegények, ezért a jóllakottság érzése nem tart sokáig. Egy adag görög joghurt gyümölcsökkel, magvakkal vagy dióval sokkal laktatóbb. Jó alternatíva lehet a teljes kiőrlésű lisztből készült házi banánkenyér is.



Fehér tészta: a hagyományos fehér tészta finomított gabonából készül, amelyből a feldolgozás során elveszik a rostok jelentős része. Emiatt gyorsabban emésztődik, és kevésbé biztosít tartós teltségérzetet. A teljes kiőrlésű tészta vagy a hüvelyesekből – például lencséből vagy csicseriborsóból – készült változatok több rostot és fehérjét tartalmaznak. Zöldségekkel és fehérjedús szósszal kombinálva még laktatóbbak.



Gyümölcsös és zsírszegény joghurtok: a joghurt alapvetően egészséges élelmiszer, de az ízesített változatok gyakran sok hozzáadott cukrot tartalmaznak. A zsírszegény termékek esetében ráadásul a zsír hiánya miatt még kevésbé alakul ki teltségérzet. A natúr görög joghurt vagy a magas fehérjetartalmú skyr jobb választás. Friss gyümölcsökkel és olajos magvakkal kiegészítve órákig segíthet elkerülni az éhséget.



Fehér kenyér: a fehér kenyérből hiányzik a gabonaszem külső, rostokban gazdag része. Emiatt a benne található szénhidrátok gyorsan felszívódnak, ami rövidebb ideig tartó jóllakottságot eredményez. Ezzel szemben kovászos kenyér vagy a teljes kiőrlésű, magvas változatok több rostot tartalmaznak, ezáltal lassabban emelik meg a vércukorszintet.



Burgonyachips: bár sokak kedvelt nassolnivalója, a chips főként gyorsan felszívódó szénhidrátokat biztosít. Rostot és fehérjét csak kis mennyiségben tartalmaz, ezért önmagában nem igazán laktató. Ha nem szeretnél lemondani róla, fogyaszd rost- és fehérjeforrásokkal együtt. A humusz vagy a guacamole például jó kiegészítő lehet.



Cukorkák és édességek: szinte teljes egészében cukorból állnak, ezért nagyon gyorsan felszívódnak. Az aszalt gyümölcsök vagy a datolya természetes módon édesek, miközben rostokat és értékes mikrotápanyagokat is biztosítanak – persze ezekkel is érdemes csínján bánni.



Leveles tészták és croissant-ok: többnyire fehér lisztből, vajból és cukorból készülnek. Bár a zsírtartalmuk valamelyest lassítja az emésztést, fehérjében és rostban szegények, így nem nyújtanak hosszan tartó teltségérzetet. A teljes kiőrlésű pirítós tojással, illetve a sajttal és zöldségekkel töltött sós péksütemények sokkal laktatóbbak. Egy zöldségekkel gazdagított omlett szintén kiváló reggeli lehet.



Müzliszeletek: a boltokban kapható müzliszeletek gyakran ugyanazzal a problémával küzdenek, mint a reggeli kekszek – sok cukrot és finomított szénhidrátot tartalmaznak. Emiatt gyors energialöketet adnak, de nem feltétlenül lakunk tőlük jól. A házilag készített zabos-magos szeletek, illetve a mogyoróvajjal megkent magvas pirítós és egy adag görög joghurt tartalmasabb alternatívát jelenthetnek.



Forrás: hazipatika.com



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