Tombol a parlagfűszezon

Évről évre korábban indul és később végződik a parlagfűszezon, ráadásul egyre többen szenvednek a pollen okozta kellemetlen tünetektől.

A pollenallergiások közül legtöbbeknek a nyár végén, ősz elején virágzó parlagfű okozza a tüneteket, ezekben a hetekben tehát különösen sokan szenvednek a kellemetlen orrfolyástól, szemviszketéstől és tüsszögéstől.Dr. Moric Krisztina, az Allergiaközpont főorvosa osztotta meg, hogyan enyhítsünk a panaszokon.

A parlagfű 20–140 centi magas, terebélyes növény. Sárgás virágai legnagyobb mennyiségben július végétől augusztus végéig szóródnak, de enyhe ősz esetén a pollenek akár október közepéig is jelen lehetnek a levegőben.

Először is ismerd fel a tüneteket

tüsszögés;

orrdugulás;

orrfolyás, szaglászavar;

orr- és szemviszketés;

könnyezés;

viszkető érzés a torokban;

fáradtság, fejfájás;

álmatlanság;

a bőrön megtapadó pollenek az ekcémás tüneteket is fokozhatják.

Vizsgáltasd ki magad!

Ha a tünetek alapján allergiára gyanakszol, vizsgáltasd ki magad! Az allergológus rákérdez a tünetekre, esetleg a családban előforduló allergiás megbetegedésekre, majd allergiatesztet fog végeztetni. Az eredmények alapján a szakorvos a parlagfűallergia ellen személyre szabott kezelési tervet állít össze.

Szüntesd meg a kínzó panaszokat

Kövesd az aktuális pollenjelentést és kezdd meg a tüneti kezelést az orvos által előírt antihisztaminos tablettával, orrspray-vel és szemcseppel, amint megjelenik az adott pollen a levegőben!

Ha javulást észlelsz, akkor se hagyd abba a készítmények használatát anélkül, hogy orvosoddal egyeztetnél, mert a tünetek kiújulhatnak.

Tartós megoldást jelenthet az immunterápia, amely az allergiát kiváltó okot, az immunrendszer kisiklott működését szünteti meg.

Amit még megtehetsz a szezon ideje alatt

Nehéz kerülni a pollennel szennyezett területeket, már csak azért is, mert a parlagfű gyakorlatilag szinte bárhol képest megtelepedni, onnan pedig akár több száz kilométerre elfújhatja pollenjeit a szél. Mindenesetre a nagy területen lévő, elhanyagolt területeket inkább kerüld!

Hazaéve cseréld le a ruháidat!

Moss gyakrabban hajat!

Ne teregess a szabadban!

A lehetséges keresztallergia miatt bizonyos ételek hatására viszketés, égő, irritáló érzés jelentkezhet az ajkak, a száj, a szájpadlás, a fül, a szem, az orr vagy az arcbőr területén, de akár fulladás, nehézlégzés, hasmenés, hányinger, hasi görcsök is felléphetnek. Ezeket kiválthatja a banán, a paradicsom, a dinnyefélék (sárga-, görög- és mézdinnye), a cukkini, az articsóka, az uborka, a paprika, a napraforgóolaj és a napraforgómag, a bogyós gyümölcsök, a citrusok, a földimogyoró, az ananász, a gránátalma vagy a mangó. Ha tudod, hogy ezek közül valamelyikre tüneteket produkálsz, hagyd ki az étrendedből!

