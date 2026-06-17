Újabb gyermekbénulás elleni vakcinaszállítmány érkezett Ukrajnába

Újabb, 111 ezer adag inaktivált gyermekbénulás elleni vakcina (IPV) érkezett Ukrajnába az Egészségügyi Minisztérium és a Gavi nemzetközi vakcinaszövetség együttműködésének keretében.

Az oltóanyag a nemzeti immunizációs program részeként jut el az egészségügyi intézményekbe. Az érvényben lévő oltási rend szerint a gyermekek 2, 4, 6 és 18 hónapos korban, valamint 6 évesen kapnak védőoltást a poliomyelitis ellen.

A gyermekbénulás súlyos fertőző betegség, amely a központi idegrendszert támadja meg, és bénulást, súlyos esetben akár halált is okozhat. A fertőzés leginkább az öt év alatti gyermekeket veszélyezteti. Ukrajnában legutóbb 2021-ben regisztráltak gyermekbénulásos megbetegedést.

A szakemberek hangsúlyozzák: a betegség elleni leghatékonyabb és egyetlen megbízható védekezési mód a védőoltás.

A szülők gyermekük beoltásához családorvosukhoz, gyermekorvosukhoz vagy a legközelebbi egészségügyi intézményhez fordulhatnak. A kötelező védőoltási programban szereplő vakcinák térítésmentesen hozzáférhetők.

Ukrajna és a Gavi vakcinaszövetség 2024 végén írta alá együttműködési megállapodását. Ennek értelmében a nemzeti immunizációs program támogatására szolgáló vakcinák egy részének finanszírozását a nemzetközi szervezet biztosítja, összhangban az ország 2030-ig szóló immunizációs stratégiájával.

A vakcinák beszerzését és Ukrajnába történő szállítását az UNICEF végzi, míg a régiók közötti elosztást a Közegészségügyi Központ koordinálja.

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