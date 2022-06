WHO: gyakoribbá válnak a majomhimlőhöz hasonló járványok

A jövőben egyre tartósabbá és rendszeresebbé válhatnak az olyan endemikus betegségek okozta járványkitörések, mint a majomhimlő és a Lassa-láz – figyelmeztetett Mike Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti igazgatója.

A klímaváltozás nagyban hozzájárul a gyorsan változó időjárási körülményekhez, és ha csak az aszályokra gondolunk, máris könnyen látható, miként változtatja meg a globális felmelegedés az állatok és emberek táplálékkereső viselkedését. Mindennek eredményeként számos betegség, amely jellemzően állati populációkban cirkulál, egyre gyakrabban ugorhat át zoonózisként az emberre – mutatott rá a Reuters hírügynökség beszámolója szerint szerdai sajtótájékoztatóján Ryan.

“Sajnos egyre fokozódik a képesség, hogy ezek a betegségek felerősödjenek, illetve továbbterjedjenek a közösségeinken belül”

– tette hozzá.

Ugyancsak a Reuters írja, hogy a majomhimlő május eleje óta immár több mint 30 olyan országban jelent meg, ahol nincs endemikusan jelen. Összesen félezernél is több igazolt vagy feltételezhető fertőzésről lehet beszélni, amelyek zömét Európában regisztrálták. Mint azt megírtuk, május 31-én már az első magyarországi esetre is fény derült, de az Egyesült Királyságon kívül Ausztriából, Belgiumból, Csehországból, Dániából, Finnországból, Franciaországból, Németországból, Írországból, Olaszországból, Hollandiából, Norvégiából, Szlovéniából, Svédországból és Svájcból is jelentettek megbetegedéseket. Portugáliában eddig összesen 138, Spanyolországban 156 esetről adtak hírt az egészségügyi hatóságok.

Nem csupán Európában bukkant fel ugyanakkor az alapvetően Közép- és Nyugat-Afrikában előforduló vírus. A Közel-Keletről Izrael, Marokkó és az Egyesült Arab Emirátusok is regisztrált fertőzéseket, ahogy az amerikai kontinensről Argentína, Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok. Sőt, még Ausztráliában történt három megbetegedés az első, május 20-i bejelentés óta.

Forrás: hazipatika.com